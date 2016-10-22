Türk Yıldızları olarak yurt içi ve yurt dışında yaptıkları gösterilerle Türk insanın neler yapabileceğini ve yeteneklerini sergilediklerini açıklayan Binbaşı Özatay, “Yüreğinde vatan sevdası olanlara güç veriyoruz” dedi. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda Eylül ayında gerçekleştirilen atama sonrasında ilk defa bir jet filosu komutanlığı görevine bir kadın subayın atanması dikkatlerden kaçmadı ve gözler Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay’a çevrildi. Fotoğraf sanatçısı Ayşe Gül Ayanoğlu'nun fotoğrafladığı, takımın dört numarası olarak görev yapan iki çocuk annesi Binbaşı Esra Özatay için uçmak yetenek ve cesaret işi. Özatay, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görev yaptığı Türk Yıldızları ekibinde tek kadın olarak görev yapmanın kendisi için bir farklılık oluşturmadığını ancak görevinin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Binbaşı Özatay, “Benim için çok gurur verici ve güzel bir sorumluluk. Ama Türk Silahlı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda kadın personelimiz her yerde verilen sorumlulukları en etkin şekilde yerine getirmeye devam ediyor. Bu bir savaş pilotu için yeterli tecrübe elde ettiğinizde ve rütbeniz de bunun için uygun olduğunuzda bu sorumluluk size verilir. Benim için de Türk Yıldızları’nda görev yapmak demek, Türk insanını Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil etmek demektir. Dolayısı ile burada bakım personelimizden filo personelimize herkes görevini istekle ve sevgiyle büyük bağlılıkla yapıyor ki böyle bir filoda komutan olmak benim için gurur verici” diye konuştu.

“Önemli olan uçuşun hakkını verebilmek”

Binbaşı Özatay, önemli olanın görevini en iyi şekilde yapmak olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Burada biz kadın erkek ayırımı yapmıyoruz. Herkes kendi uçtuğu pozisyonun hakkını vererek devam ediyor. O yüzden hiç bu açıdan bakmamıştım. Biz burada hepimiz asker olarak aldığımız sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden yetenek ve cesaret isteyen bir iş diye anlatıyoruz.”

“Yüreğinde vatan sevgisi olanlara güç veriyoruz”

Binbaşı Özatay 15 Temmuz’da darbe girişiminin ardından Hava Kuvvetlerimizin etkin biçimde görevinin başında olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Yaşanan bu menfur olaylardan sonra vatansever ve kahraman personelimiz yüksek bir özveriyle, etkin biçimde gücümüzden hiçbir şey kaybetmeyecek şekilde görevlerimize devam ediyoruz. Türk Yıldızları ailesi olarak yurt içi ve yurt dışında yaptığımız gösterilerle Türk insanının neler yapabileceğini ve yeteneklerini sergiliyoruz ve yüreğinde vatan sevdası olanlara güç veriyoruz.”

Meslektaşları kadın komutanlarını anlattı

Kadın askerle çalışmanın kendileri için herhangi bir farklılık oluşturmadığını da belirten ekip, komutanları Özatay’ı anlattı. Takımın tim lideri olarak görev yapan Osman Yığcı söz konusu görevi icra eden herkesin aynı olduğunu söyledi.

Yüzbaşı Kemal Koyunluoğlu da Binbaşı Esra Özatay’ın timin bir üyesi olduğunu aktardı. Yüzbaşı Ali Onur Adalı ise yoğun ilgi karşısında şaşkın olduklarını ifade ederek, "Basın mensupları ve halkımız bu kadar yoğun ilgi gösterinceye kadar biz de kadınla uçtuğumuzun bu kadar farkında değildik çünkü biz sürekli kadın askerlerle görev yapıyoruz zaten" diye konuştu.

Üsteğmen Resul Yıldız ise takıma yeni katılan ve eğitimleri devam eden bir isim. Takıma ilk geldiğinde öğretmen pilotunun Esra Özatay olduğunu söyleyen Yıldız, "Türk kadınının yapamayacağı şey yoktur. Bizler onun çatısı altında görev yapıyoruz ve mutluyuz" şeklinde konuştu.

Yüzbaşı Gökhan Esen de, Türklerin tarihinde savaş ortamında kadın erkek hiçbir zaman ayırımın olmadığına dikkat çekerek, "TSK içinde bir sürü kadın personelimiz var. Türk Yıldızları'nda olması da bizim için farklı bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Ve tüm gösterilerin arkasındaki yüreklere dokunan sesin sahibi Üsteğmen Selim Şensoy. Gösterilerin anlatıcısı olarak görev yapan Şensoy, “İnsanlar ne söylediğinizi unuturlar ama ne hissettirdiğinizi unutturmazlar. Elimizden geldiğince bunu en iyi şekilde başarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Alev Hamitoğulları - Selman Ayas - H.İbrahim Parlak