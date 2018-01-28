TürkAkım’ın doğalgazı buradan gelecek

2019 yılı sonundan önce faaliyette olması beklenen ve TransBalkan hattının yerine geçecek olan TürkAkım projesinin tanıtımı kapsamında Rus Enerji şirketi Gazprom, Türk gazetecilerle Sibirya'da bulunan Rusya'nın 'Gaz Başkenti' Novi Urengoy'da biraraya geldi. TürkAkım’dan geçecek doğalgazın büyük kısmı, hava sıcaklığının genelde eksi 40 seviyelerinde olduğu Urengoy bölgesinde bulunan doğalgaz üretim tesisinden sağlanacak. Tesiste bir yıl içinde TürkAkım’ın yıllık 31,5 milyar metreküplük toplam kapasitesini karşılayabilecek miktarlarda doğalgaz üretiliyor. Söz konusu kapasitenin yarısı Türkiye’nin kullanımına sunulacak.

TürkAkım, Rusya'daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye'nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak, Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için güvenilir bir enerji kaynağı yaşatacak. Boru hatları Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında denizaltına inip, İstanbul'a 100 kilometre mesafedeki Kıyıköy'de Türkiye kıyısına çıkacak. Proje ayrıca, yıllık 31,5 milyar metreküp kapasitesiyle Türkiye’nin stratejik önemine katkıda bulunacak. Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi gören Türkiye, TürkAkım ile Güney ve Güneydoğu Avrupa için kilit bir bağlantı noktası olacak.

Rusya’daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye’nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayacak TürkAkım Projesi’nin doğalgaz kaynağı niteliğindeki dev tesis yerinde incelendi. Yetkililerin açıklamalarına göre Gazprom şirketler grubunun hidrokarbon üretimi alanında faaliyet gösteren Gazprom dobycha Urengoy şirketi, Gazprom'un doğalgaz üretiminin yüzde 70'inden fazlasını karşılarken, 12 trilyon metreküp kapasiteyle dünyanın ikinci en büyük, Rusya'nın ise en büyük rezervlerini oluşturan Urengoy sahasını geliştiriyor.

22 doğalgaz arıtma tesisi bulunuyor

Alınan bilgilere göre Sibirya’nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nde kutup dairesi dolaylarında 5 bin kilometreden daha geniş bir alana yayılan Urengoy sahasında doğalgaz, doğalgaz kondensatı ve petrol üretiliyor. Urengoy’de 22 doğalgaz arıtma tesisi, 2 petrol arıtma tesisi, 20 pompa istasyonu, 5 gaz soğutma istasyonu ve petrol kaynaklı doğalgaz için 2 kompresör istasyonu faaliyet gösteriyor.

Kapasitenin yarısı Türkiye’nin kullanımına sunulacak

Gazprom sistemine dahil olan doğalgazın yaklaşık yüzde 70’ini üreten Urengoy bölgesinin, Rusya’dan Karadeniz’in altından Türkiye ve Avrupa’ya doğalgaz aktaracak TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’ndan akacak doğalgazın çok büyük kısmını sağlayacağı yetkililer tarafından belirtilenler arasında.

16’ncı Doğalgaz Sahası gibi bir üretim tesisinde bir yıl içinde tek başına neredeyse TürkAkım’ın yıllık 31,5 milyar metreküplük toplam kapasitesini karşılayabilecek miktarlarda doğalgaz üretiliyor. Söylenenlere göre söz konusu kapasitenin yarısı Türkiye’nin kullanımına sunulacak.

İlk hattın yapımında yarı yol geçildi

Elde edilen bilgilere göre halen yapımı devam eden Rusya'dan Türkiye'ye yılda 16 milyar metreküpe yakın doğalgaz taşıyacak TürkAkım Boru Hattı’nın derin denizlerdeki inşaatını Pioneering Spirit adlı inşaat gemisi gerçekleştiriyor. Her biri 930 kilometre uzunlukta olacak iki hattan oluşacak projede, hatlardan biri Türkiye-Rusya Münhasır Ekonomik Bölgelerinin sınırı olan 224’üncü kilometreye kadar gelirken, Türkiye’nin kullanımına açılacak diğer hatta ise 530 kilometrenin üzerinde boru döşendi. Böylece Türkiye’nin güncel doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 35’ini karşılayacak ilk hattın yapımında yarı yol geçildi.

Rusya'nın Anapa kıyısından Kıyıköy'e kadar uzanacak birinci hat, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) inşa edeceği boru hattı ile Lüleburgaz'a getirilecek. Avrupa'nın kullanımı için ayrılan ikinci hattın kara kısmı ise BOTAŞ ve Gazprom'un ortak kuracağı bir şirket tarafından inşa edilecek. Alınan bilgilere göre bu hat İpsala üzerinden Avrupa'ya gidecek.

Yetkililerce 12 bin kişiyi istihdam eden Gazprom dobycha Urengoy şirketinin, zor yaşam şartlarının hüküm sürdüğü bölgedeki toplumsal ve kültürel hayatın da belkemiğini oluşturduğu belirtildi. Açıklamalara göre sosyal ve kültürel tesisleri, spor tesisleri, sağlık, çocuk ve yaşlı bakım tesisleri, meslek yüksekokulu ve daha birçok sosyal sorumluluk projesiyle bu zorlu coğrafyada yaşayıp çalışanların hayatlarına katkıda bulunmaya çalışılırken, bölgeyi ayakta tutacak gelecek nesiller de en iyi şekilde yetiştiriliyor. Yenilikçi teknolojik yöntemler ve ilerici bir çevre politikası uygulayan Gazprom dobycha Urengoy şirketinde, petrole bağlı doğalgaz üretimi, çukursuz kuyu açma teknolojisi ve otomatik sensörlerle doğalgaz toplama gibi yöntemlerle Sibirya’nın kırılgan doğası üzerindeki etkiler asgariye indiriliyor.