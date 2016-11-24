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Türkan öğretmen, Öğretmenler Günü'nde evlendi

Meme kanseri olduğunu gelinlik provasında öğrenmesiyle gündeme gelen ve tedavi sürecinde düğününü ertelemek zorunda kalan Türkan Kendirci, hayatını nişanlısı Tuncay Kaya ile birleştirdi.

Türkan öğretmen, Öğretmenler Gününde evlendi

24 Kasım 2016 12:32
Türkan öğretmen, Öğretmenler Günü'nde evlendi - Tıkla İzle

Genç çift, tanışma yıldönümleri de olan Öğretmenler Günü'nde kıyılan nikahla evlenirken, düğünlerini tedavi sürecinden sonra yapmayı planlıyor. 

İstanbul’da anaokulu öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Türkan Kendirci ile Ankara’da ticaret yapan Tuncay Kaya, ortak arkadaşları vesilesiyle tanıştı. Kendirci ve Kaya, birbirlerine ilk görüşte aşık oldular. Birbirlerini görmek için İstanbul - Ankara arasında mekik dokuyan iki genç, 30 Nisan’da nişanlandılar ve 27 Ağustos’ta düğün yapmaya karar verdiler. Beğendiği gelinliğinin siparişini iki ay önce veren ve iki kere gittiği provalarda hiçbir sorun yaşamayan genç kadın, yaşadığı yoğunluk nedeniyle kilo vermesine rağmen, giydiği gelinliğin göğüs kısmı çok dar gelince şaşkınlık yaşadı. Vücut ölçüleri ve gelinliğin ölçülerinin tekrar alınması için üzerini çıkaran Kendirci, ayna karşısında sağ göğsünün çok fazla büyüdüğünü ve şekil bozukluğu olduğunu gördü. Gördükleri karşısında şok yaşayan genç kadın, gelinliğinin göğüs kısmımın genişletilerek düğününe yetiştirilmesini istedi. Genç çift için zorlu süreç, son provada Kendirci'nin sağ göğsünde bir kitle olduğunu ve giderek büyüdüğünü fark etmesiyle başladı. Nişanlısının ısrarları üzerine Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kontrole giden Kendirci, yapılan birkaç tetkikin ardından meme kanseri olduğunu öğrendi. Evlilik arefesinde kanser şoku yaşayan genç kadın, düğün hazırlıkları iptal edilerek, tedavi altına alındı.

"Ben ne kadar güçlüysem, kanser o kadar güçsüz olacak" demişti
Tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklama yapan Kendirci, tüm kanser hastalarına örnek olacak bir duruş sergileyerek, "Ben ne kadar güçlüysem, kanser o kadar güçsüz olacak. Evlenemedik, ama biz bence eşiz" demiş, meme kanseri konusunda tüm kadınlara önemli uyarılarda bulunmuştu. Kendirci'nin, kemoterapi sürecinde her an yanında olan nişanlısı Tuncay Kaya ise, "Ben çok büyük bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Olması gerekeni yaptığına inanıyorum. Türkan’ı seviyorum, iyi gününde de, kötü gününde de her zaman yanındayım" diyerek, genç çiftin birbirlerine ne kadar büyük bir aşkla bağlı olduklarını gözler önüne sermişti.

Davul zurna eşliğinde nikah kıydılar
Kemoterapi süreci devam eden Kendirci, çok kalabalık ortamlarda bulunmaması ve aşırı stres altına girmemesi gerektiği için ertelediği düğününün hayalini kurarken, nişanlısı Tuncay Kaya'nın sürpriziyle şaşkına döndü. Gittikleri evlendirme dairesinde nişanlısıyla tanışma yıldönümleri de olan Öğretmenler Günü'nde nikah tarihi almayı kabul eden genç kadın, hayatını hastalıkta ve sağlıkta yanında olan Tuncay Kaya ile birleştirdi. Türkan ve Tuncay çiftinin Beyoğlu Evlendirme Dairesi'ndeki nikahını Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan kıydı. Başkan Demircan, evlilik cüzdanını geline teslim ederken, genç çift için bir ömür mutluluk, vatana ve millete hayırlı evlatlar yetiştirme dileğinde bulundu.

"Saçlarım 4-5 santim olduğunda düğünümüzü de yapacağız"
Nikah töreninden hemen sonra İhlas Haber Ajansı muhabirine duygularını ifade eden Türkan Kendirci, "Çok mutluyum. Ben aylarca düğün hazırlığı yaparken bu kadar yorulmamıştım herhalde. 4 günde yetişti her şey. Sürpriz bir nikah oldu. Tanışma yıldönümümüzde evlendik" dedi. Sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında da bilgi veren genç kadın, "Kemoterapilerim devam ediyor. 4 haftam kaldı. 4 hafta sonra kemoterapiler bitecek inşallah. Sonrasında ameliyat, radyoterapi sürecimiz başlayacak. Kısmet olursa, saçlarım 4-5 santim olduğunda, seneye Ekim gibi düğünümüze de planlıyoruz" diye konuştu. Mutluluğu gözlerinden okunan damat Tuncay Kaya ise, "Çok mutluyum. İstediğimiz oldu. Kısmet olursa, düğünümüzü de yapacağız" ifadelerini kullandı. 

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz

Etiketler: Türkan Kendirci, Türkan Öğretmen


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