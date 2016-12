8 Şubat 2016 tarihinde meydana gelen olayda bir mobilya şirketinde yönetici asistanı olarak görev yapan Türkan Sarıkaya (28), iddiaya göre kendisi ve nişanlısını ölümle tehdit eden platonik aşığı Bünyamin F. (29) ile yüzleşmek için işyerine gitti. Burada çıkan tartışma sonucu Bünyamin F. genç kızı darp edip komaya soktu, sonrasında da onu kardeşi Utku F. ve arkadaşı Ali Can D.’nin de yardımıyla kuzeni Perihan Gün’ün evine bırakıp kaçtı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Sarıkaya, burada yoğun bakım ünitesine alınarak uyutuldu. Beyin kanaması geçiren ve kafatasında 6 kırık tespit edilen Sarıkaya’nın yaşam savaşı sadece 8 gün sürdü. Sarıkaya, kadınların omzunda son yolculuğuna uğurlandı. Sondaj şirketi sahibi olan katil zanlısı Bünyamin ve kardeşi Utku F. ile arkadaşı Ali Can D., olaydan kısa süre sonra yakalandı ve tutuklandı. İlk duruşmada Utku F. ile kardeşi Ali Can D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Otopsi raporu vahşi cinayetin detaylarını ortaya çıkardı

Sarıkaya’ya yapılan ön otopsi raporu, vahşetin boyutu ortaya koydu. Rapora göre; saldırganın, genç kızı önce iple boğduğu, daha sonra sert bir cisimle kafasına defalarca vurduğu, bu nedenle genç kızın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada da; zanlının, Sarıkaya’yı darp ettikten sonra saatlerce başında beklediği ve saldırıdan tam 8 saat sonra genç kızı, kuzeninin evine bıraktığı ortaya çıkmıştı.

"Tecavüz etmek istemiş"

Bünyamin F. hakkında kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İşte o davada flaş bir gelişme yaşandı. Sarıkaya’nın olay günü platonik aşığının tecavüzüne karşı direndiği de ortaya çıktı. Zanlının, genç kızın ayağındaki külotu çorabı parçalayarak çıkardığı, ancak Sarıkaya’nın direnmesi üzerine çorabı ip gibi kullanıp, onu boğmaya çalıştığı belirtildi.

"Tecavüzü çorap aydınlatacak"

Sarıkaya’yı darp eden zanlının, genç kıza sarhoş izlenimi vermek için koma halindeyken ona bardakla rakı içirmeye çalışıp, sonrasında da üzerine alkol döktüğü belirlendi. Davadaki bir diğer dikkat çekici gelişme ise, Türkan Sarıkaya’nın cinsel saldırıya uğradığını ispatlayacak olan ve üç parçaya ayrılarak düğüm atılan, üzerinde genç kıza ait saç telleri olan o çorabın dava dosyasında yer almaması. Mahkeme heyeti, Sarıkaya’nın ailesinin avukatı Derya Göksuçukur, gündeme getirdiği o çorapla ilgili kriminal inceleme yapılıp yapılmadığı yönünde emniyete soru sordu. Yanıt, 19 Ocak 2017’deki duruşmada verilecek.

"Çorap dava dosyasında yok"

Mahkeme, tüm bu gelişmelerden sonra Bünyamin F. hakkında 'cinsel istismar' suçundan suç duyurusunda bulunulması talebini de gündemine aldı. Avukat Derya Göksuçukur, "Olaydan sonra Köprübaşı Polis Merkezi’ne teslim ettikleri çorap üzerinde yapılan incelemenin, dava dosyasında olmadığını gördük ve bu konuyu mahkemeye sunduk. Bu çorabın maktulün üzerinden yırtılarak çıkartılması; bizde maktule karşı cinsel saldırıya kalkışıldığı şüphesi uyandırıyor. Bu nedenle sanık, 'cinsel istismar' suçundan da yargılanmalı" dedi.

Fatih Keçe