Diğer
Kategoriler

Türkan Sarıkaya cinayetinde şok detaylar

Adana'da "platonik aşığı" tarafından öldürülen Türkan Sarıkaya'nın konuşmak için gittiği evde külotlu çorabının parçalanarak çıkarılıp tecavüz edilmeye çalışıldığı; aynı çorap ile boğulmak istendiği, kafasının defalarca vurularak komaya sokulduktan sonra da "sarhoş" izlenimi vermek için ağzına ve üzerine alkol döküldüğü tespit edildi.

Türkan Sarıkaya cinayetinde şok detaylar

21 Aralık 2016 14:10

8 Şubat 2016 tarihinde meydana gelen olayda bir mobilya şirketinde yönetici asistanı olarak görev yapan Türkan Sarıkaya (28), iddiaya göre kendisi ve nişanlısını ölümle tehdit eden platonik aşığı Bünyamin F. (29) ile yüzleşmek için işyerine gitti. Burada çıkan tartışma sonucu Bünyamin F. genç kızı darp edip komaya soktu, sonrasında da onu kardeşi Utku F. ve arkadaşı Ali Can D.’nin de yardımıyla kuzeni Perihan Gün’ün evine bırakıp kaçtı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Sarıkaya, burada yoğun bakım ünitesine alınarak uyutuldu. Beyin kanaması geçiren ve kafatasında 6 kırık tespit edilen Sarıkaya’nın yaşam savaşı sadece 8 gün sürdü. Sarıkaya, kadınların omzunda son yolculuğuna uğurlandı. Sondaj şirketi sahibi olan katil zanlısı Bünyamin ve kardeşi Utku F. ile arkadaşı Ali Can D., olaydan kısa süre sonra yakalandı ve tutuklandı. İlk duruşmada Utku F. ile kardeşi Ali Can D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Otopsi raporu vahşi cinayetin detaylarını ortaya çıkardı
Sarıkaya’ya yapılan ön otopsi raporu, vahşetin boyutu ortaya koydu. Rapora göre; saldırganın, genç kızı önce iple boğduğu, daha sonra sert bir cisimle kafasına defalarca vurduğu, bu nedenle genç kızın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada da; zanlının, Sarıkaya’yı darp ettikten sonra saatlerce başında beklediği ve saldırıdan tam 8 saat sonra genç kızı, kuzeninin evine bıraktığı ortaya çıkmıştı.

"Tecavüz etmek istemiş"
Bünyamin F. hakkında kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İşte o davada flaş bir gelişme yaşandı. Sarıkaya’nın olay günü platonik aşığının tecavüzüne karşı direndiği de ortaya çıktı. Zanlının, genç kızın ayağındaki külotu çorabı parçalayarak çıkardığı, ancak Sarıkaya’nın direnmesi üzerine çorabı ip gibi kullanıp, onu boğmaya çalıştığı belirtildi.

"Tecavüzü çorap aydınlatacak"
Sarıkaya’yı darp eden zanlının, genç kıza sarhoş izlenimi vermek için koma halindeyken ona bardakla rakı içirmeye çalışıp, sonrasında da üzerine alkol döktüğü belirlendi. Davadaki bir diğer dikkat çekici gelişme ise, Türkan Sarıkaya’nın cinsel saldırıya uğradığını ispatlayacak olan ve üç parçaya ayrılarak düğüm atılan, üzerinde genç kıza ait saç telleri olan o çorabın dava dosyasında yer almaması. Mahkeme heyeti, Sarıkaya’nın ailesinin avukatı Derya Göksuçukur, gündeme getirdiği o çorapla ilgili kriminal inceleme yapılıp yapılmadığı yönünde emniyete soru sordu. Yanıt, 19 Ocak 2017’deki duruşmada verilecek.

"Çorap dava dosyasında yok"
Mahkeme, tüm bu gelişmelerden sonra Bünyamin F. hakkında 'cinsel istismar' suçundan suç duyurusunda bulunulması talebini de gündemine aldı. Avukat Derya Göksuçukur, "Olaydan sonra Köprübaşı Polis Merkezi’ne teslim ettikleri çorap üzerinde yapılan incelemenin, dava dosyasında olmadığını gördük ve bu konuyu mahkemeye sunduk. Bu çorabın maktulün üzerinden yırtılarak çıkartılması; bizde maktule karşı cinsel saldırıya kalkışıldığı şüphesi uyandırıyor. Bu nedenle sanık, 'cinsel istismar' suçundan da yargılanmalı" dedi. 

Fatih Keçe

Etiketler: türkan sarıkaya, Türkan Sarıkaya cinayeti


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç