Turkcell'den yapılan açıklamaya göre altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanılarak 2016 yılında, 104 milyon kilovat saati aşan 30 milyon TL’lik bir enerji tasarrufu sağladı. Yapılan açıklamada, sadece bir yılda elde ettiği tasarruf miktarı tam 39 bin hanenin bir yıllık elektrik tüketimine denk geldiği ve 2016 yılında çevre dostu sistemlere yaptığı yatırımın miktarının ise 14 milyon TL’ye yaklaştığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, elde edilen tasarruf miktarının 39 bin hanenin toplam elektrik tüketimine denk geldiğini belirterek, “Çevreye yaklaşık 63 bin ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirilmiş oldu. Böylece Turkcell, 100 bin adeti aşan yetişkin kızılçam ağacının yaptığına eşit oranda karbondioksit azaltımı sağladı. Turkcell, plazalarında yaptığı enerji tasarrufu çalışmaları ile 2016’da 740 hanenin yıllık enerji tüketimine karşılık gelen 2 milyon kilovat saat enerji tasarrufu sağlandı” dedi.

“Çevre dostu sistemlere yatırım 14 milyona yaklaştı”

Sezgin sözlerine şöyle devam etti: “Turkcell olarak müşterilerimize entegre iletişim ve teknoloji hizmetleri sunan bir şirket olma vizyonumuzla çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz. Hepimiz için daha iyi bir gelecek yaratmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için çevre dostu çözüm ve uygulamalarımızı işimizin her noktasında hayata geçiriyoruz. Sonuç olarak her anlamda sürdürülebilir bir dünya için yatırımlarımızı sürekli artırıyoruz. 2016 yılında kendi şebekemizdeki çevre dostu sistemlere yaptığımız yatırım 14 milyona yaklaştı. Böylece sadece 2016 yılında enerji kullanımımızda 104 milyon kilovat saati aşan bir tasarruf sağladık. Doğa dostu yenilenebilir ve alternatif enerji odaklı çalışmalarımızla sürdürülebilir kalkınma alanında ülkemiz ve sektörümüz için iyi bir örnek oluşturduğumuza inanıyor, ortaya çıkan bu tasarruf miktarının ülkemiz ve sektörümüz için çok önemli bir değer olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da çevresel sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızı artırarak çevreyi koruyan, verimlilik ve tasarruf sağlayan çözüm ve uygulamalarımıza devam edeceğiz”.

“Müşterilerimize de enerji tasarrufu bilincini yaymayı hedefliyoruz”

Turkcell’in 2016 yılında da çevre dostu yaklaşımını mobil şebekesinde kullandığı jeneratörlerle ilgili yaptığı çalışmayla devam ettirdiğini söyleyen Sezgin, “Turkcel, GSM sektöründe ilk doğalgaz jeneratörünü şebekesine dahil etti. Doğalgaz jeneratör kullanımı sayesinde zararlı gaz salınımı düşürülerek karbon ayak izinin küçültülmesinin yanı sıra jeneratör ses seviyesi düşürülerek servis noktalarında gürültü kirliliği azaltılması hedefleniyor. Müşterilerine de enerji tasarrufu bilincini yaymayı hedefleyen Turkcell, abonelerini dijitale yönlendiriyor, e-fatura ve SMS-fatura kullanımına teşvik ediyor. Hem kağıt tüketimini hem karbon salınımını azaltan çevre dostu bu uygulama sayesinde toplamda bir ayda 117 ton daha az kağıt kullanımı gerçekleştiriliyor ve ayda yaklaşık 2 bin ağaç kesilmekten kurtarılıyor. Böylece bir yılda 24 bin ağacın varlığı korunmuş oluyor” diye konuştu.

“M2M çözümleriyle 2016’da yakıt tüketimi azaldı”

Sezgin, “Turkcell, lojistikten tarıma, su ve elektrik sayaçlarından beyaz eşya sektörüne ve konutlara kadar makinelerarası iletişim (M2M) çözümlerinin daha fazla kullanılmasını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Turkcell M2M Akıllı Araç çözümleri sayesinde sadece trafikteki araçların yakıt tüketiminin azalmasıyla 2016’da 2,6 milyar TL tasarruf elde edilirken, bir yılda ülke ekonomisine 1,9 milyar TL’den fazla katkı sağlandı” diyerek sözlerini tamamladı.