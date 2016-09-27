Dünyanın en hızlı dönüşen sektörleri arasında yer alan ve 2016 yılında 100 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen oyun pazarına Gamecell ile giren Turkcell, alışkanlıkları değiştirmeye hazırlanıyor. Gamecell’in tanıtım toplantısında konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, ilk aşamada platform üzerinden 2 binden fazla oyunun satışa sunulduğunu söyleyerek “Dünyada her üç kişiden birinin, Türkiye’de ise 30 milyon kişinin oyun oynadığı bir dönemdeyiz. BigKazan işbirliği ile hayata geçirdiğimiz Gamecell ile hedefimiz Türkiye’de 30 milyon oyuncuya ulaşmak. Bu platformun oyunseverlerin sadece oyun satın aldıkları değil turnuvalara katıldıkları, takım kurdukları, oyun dünyasından en son gelişmeleri takip ettikleri bir platform olmasını arzuluyoruz” dedi.

“Oyunseverlere Adil Kullanım Kotası sürprizi”

Gamecell oyun satışının yanı sıra, dünyada yüksek hızlı internet bağlantılarının yaygınlaşması ile her geçen gün daha da popüler hale gelen e-Spor turnuvaları için de bir buluşma noktası olacak. Oyunseverler Gamecell üzerinden takım kurabilecekleri gibi, turnuvalara da katılabilecek. Mağazalardan oyun satışının bir süre sonra tarihe karışacağını da belirten İsmail Bütün, “Online olarak satın alınan oyunlar indirilirken, dosya boyutunun yüksek olması oyuncunun internetteki adil kullanım kotasını etkiliyor. Gamecell’de ise 20 TL ve üzeri oyun alan Superonline fiber kullanıcıları, istedikleri bir gün Turbo Butonu’nu kullanarak Adil Kullanım Kotası ve hız limitine takılmadan oyunlarını indirebilecekler” şeklinde konuştu.

Türkiye’de oyunseverlerin yarısının satın aldıkları oyunun ücretini mobil ödeme ile yüzde 38’inin ise kredi kartı kullanarak ödediğini belirten Bütün, “Gamecell kullanıcıları satın aldıkları oyunun ücretini Turkcell veya Superonline faturalarına yansıtılarak taksitle de ödeyebilecekler. Böylece Gamecell’den mobil ödeme ile oyun alanlar da Türkiye’de ilk defa taksitle ödeme imkanına kavuşuyor. Yani Gamecell’den oyunu hem taksitle alabileceksiniz hem de oyunu indirirken internet kotanız eksilmeyecek” dedi. Bütün, oyunseverlere ayrıca Gamecell’in açılışına özel portalde bulunan tüm oyunların bir hafta boyunca yüzde 25 indirimli olacağı sürprizini de verdi.

“Uluslararası ödüllü turnuvalar geliyor”

Gamecell, dünyada son yıllarda hızla büyüyen e-Spor kategorisinde de oldukça iddialı. Özellikle yüksek hızlı internet bağlantılarının yaygınlaşması ile birlikte online oyun oynayan, takımlar kurarak birbirleri ile yarışan oyuncu sayısı hızla artarken, oyunseverler Gamecell üzerinden takım kurabilecek turnuvalara katılabilecek. Online olarak yapılacak turnuvaların finalleri ise geniş katılımlı etkinliklerle tamamlanacak. E-Spor organizasyonlarını 2015’te 188 milyon kişinin izlediğinin altını çizen İsmail Bütün, “Bu maçları dünyanın en fazla seyirci çeken ligi NBA’den bile daha fazla kişi seyrediyor. Dünyada 14 binden fazla amatör takım, 60 binden fazla e-Spor oyuncusu var. Bunların 4 binden fazlası lisanslı e-Spor oyuncusu. Pazarın büyüklüğü bu yıl yüzde 50’den fazla artışla 2 milyar TL’ye ulaştı. 2019 yılında ise bu rakamın 1.5 milyar doları aşması bekleniyor. O nedenle e-Spor turnuvalarını Türkiye’de de gerçekleştirmeyi çok istiyoruz. Bizim takımlarımızın büyük ödüllü global turnuvalarda başarıya ulaşmaları için de her türlü desteği vermeye hazırız. Bu noktada BigKazan’ın deneyiminin de çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

İsmail Bütün oyun dünyasında ürün kavramının ortadan kalktığını bunun yerini servis odaklı bir iş modelinin aldığını belirterek şunları söyledi: “Gamecell, yaşayan ve soluk alıp veren bir platform olarak sürekli güncellenmeye devam edecek. Oyuncular için harika sürprizler hazırladık. Turnuvalar, kampanyalar, özel içerikler bir yana, topluluk ve oyuncu etkileşimi için heyecan verici özellikler sürekli olarak Gamecell’e ekleniyor olacak”.

Mobil oyun PC oyunlarını geçti

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Newzoo tarafından yayınlanan Global Oyun Pazarı Raporu’na göre 2016 yılında dünyada oyun pazarının büyüklüğün 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Raporda öne çıkan verilerden birisi de mobil oyun pazarındaki hızlı büyüme. Buna göre global oyun pazarının bir önceki yıla göre yüzde 8,5 büyümesi beklenirken, mobil oyun pazarındaki büyümenin yüzde 21,3 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor. Yine bu yıl mobil oyunlardan elde edilen gelirlerin de ilk defa PC oyunlarından elde edilen geliri geçmesi de dikkat çekiyor. Rapora göre bu yıl 37 milyar dolar olacağı tahmin edilen mobil oyun pazarının, 2019 yılında 52 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Global Oyun Pazarı Raporu’na göre Türkiye’deki oyun pazarı da her geçen gün büyüyor. Bugün 30 milyondan fazla oyuncunun olduğu tahmin edilen Türkiye’de oyun pazarının büyüklüğü ise 2 milyar TL’yi (755 milyon dolar) aşmış durumda. Mobil oyun gelirleri ise 600 milyon TL (298 milyon dolar) civarında. Türkiye bu haliyle dünyada oyun gelirlerinde en büyük pazar konumundaki ilk 100 ülke arasında 16. sırada yer alıyor. Türkiye’deki e-Spor kategorisi de hızla büyüyor.

Entegre oyun portalı Gamecell 5 ana kategoriden oluşuyor. HIVE: E-Spor etkinlikleri ve turnuvalar ile ilgili tüm bilgiler burada olacak. Dünyadan ve Türkiye’de devam eden turnuvalar ve takımların sıralamaları, oyuncularla ilgili bilgiler de bu kategori altında. Dileyen kullanıcılar bu başlık altında turnuva düzenleyebilir veya turnuvalara başvurabilir. BUZZ: Oyun sektörü ile ilgili tüm haberlerin toplandığı kategori.ePİN: Free-to Play oyunlar için PIN satışının yapıldığı alan. Kullanıcılar dilerlerse taksitle oyun alabiliyor, oyun bedelini Turkcell veya Superonline faturalarına yansıtabiliyor. MARKET: Bilgisayar ve konsol oyunlarının satıldığı bölüm. Kullanıcılar için özel indirimlerin olduğu, en son çıkan oyunların hemen satışa sunulduğu kategori altından alınan oyunlar için de taksitle ödeme yapmak mümkün. APP: Yerli oyun geliştiricilerin ihtiyaç duydukları tüm bilgiler burada yer alıyor. Oyun geliştirmek için yardıma ihtiyacı olan Gamecell’lilere de bu kategori altında yardım verilecek.