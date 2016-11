Turkcell, darbe girişiminin de yaşandığı 3'üncü çeyrek sonuçlarında tüm zamanların rekoruna ulaştığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; 2016 yılının ilk dokuz ayında Turkcell Türkiye ve Turkcell Grubu olarak hem gelir hem de Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar'da (FAVÖK) tüm zamanların en yüksek sonuçlarına ulaştı. Üçüncü çeyrekte ise grup bazında her çeyrek artan performans ile son üç yılın rekor seviyesi olan yüzde 8,8 gelir büyümesine ulaşan Turkcell'in, aynı dönemdeki FAVÖK marjı ise yüzde 33,3 olarak gerçekleşti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından halkın doğru bilgiyi eş zamanlı almasını sağlamak adına üzerine düşen görevi yaparak müşterilerine ücretsiz acil iletişim paketleri tanımlayan Turkcell'de, bu paketlerin etkisi hariç tutulduğunda üçüncü çeyrekte gelir büyümesi yüzde 10,4, FAVÖK marjı ise yüzde 34,4 olarak gerçekleşecekti.

Üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, bu çeyrekte Türkiye'nin çok önemli bir demokrasi sınavı verdiğini ifade ederek, "Milletimiz canı pahasına ülkesine ve demokrasiye sahip çıktı. Biz de Turkcell olarak meydanlarda demokrasi nöbeti tutan milletimizin iletişim ihtiyacını karşılayacak acil ihtiyaç paketlerini devreye soktuk. Bu çeyrekte çift haneli büyüme yerine ülkemizin geleceğini düşündük acil ihtiyaç paketleri tanımlamasak yüzde 8,8 yerine yüzde 10,4 büyüyecektik. Bugün olsa yine aynısını yaparız. Tüm yaşananlara rağmen rekorları da alt üst etmeyi başardık" dedi.

Yılın ilk dokuz ayında, grup gelirlerinin yüzde 90'ını oluşturan Turkcell Türkiye'de yüzde 8,6 büyüme ve yüzde 31,9 FAVÖK marjı kaydettiklerini ifade eden Terzioğlu, "Turkcell Grubu olarak ise ilk dokuz ayda yüzde 8,6 büyüme ile 10,2 milyar TL ciroya, yüzde 5,4 artışla 3,2 milyar TL FAVÖK'e ve yüzde 31,7 FAVÖK marjına ulaştık. Proforma Grup net kârımız 1,8 milyar TL olurken, UFRS'ye göre 1,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Planlarımız dahilinde gerçekleşen bu sonuçlar kapsamında 2016 yılı için yüzde 8-10 olan gelir büyümesi, yüzde 31-33 aralığında olan FAVÖK marjı ve geçtiğimiz çeyrek yüzde 25 olarak revize ettiğimiz Grup operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı beklentilerimizi koruyoruz. Geride bıraktığımız dokuz ay içerisinde yaşanan her türlü makroekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen planlarımız doğrultusunda ilerledik. Hem operasyonel hem finansal açıdan yılsonu hedeflerimize ulaşacağımızı öngörüyor, 2017'ye de güçlü bir başlangıç için hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Hissedarlara daha fazla değer yaratma odağı doğrultusunda bilançodaki stratejik varlıkların değerini maksimize etmek amacıyla tüm opsiyonları değerlendirdiklerini vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, şöyle konuştu: "Halihazırda şirketimizin yüzde 41,45'ine sahip olduğu iştiraki Fintur'un, kalan paylarının Telia Company'den satın alınmasına ilişkin görüşmelerde taraflar arasında ortak bir noktada buluşulamadı. Bu nedenle, Fintur için, sahip olduğumuz hisselerin satışı dahil olmak üzere, tüm alternatifleri değerlendiriyoruz."

2016 yılının ilk dokuz ayında, 4.5G yatırımlarının tüm hızıyla sürdüğünü ve operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranının yüzde 21,5 olarak gerçekleştiğini anlatan Terzioğlu, "Bugün itibarıyla 4.5G abone sayımız 19 milyona ulaşırken, 4.5G şebekemiz üzerinden taşınan data trafiğinin payı yüzde 22 oldu" dedi.

4.5G kullanıcılarının katkısıyla kişi başına data kullanımının geçen yıla göre yüzde 61 artarak 2.6 GB olarak gerçekleştiğini, Türkiye'deki akıllı telefon penetrasyonunun daha da ivme kazanarak üçüncü çeyrek sonunda yüzde 62'ye ulaştığını anlatan Terzioğlu, "Yaptığımız yatırımlar ve müşterilerimizin artan talebiyle data ve servis gelirlerimiz yıldan yıla yüzde 76,5 büyüdü" ifadelerini kullandı.

34,8 milyonu Türkiye'de olmak üzere toplam 66,7 milyon müşteriye ulaştıklarını vurgulayan Terzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dönemde mobil, fiber ve TV'de müşteri kazanımı devam etti ve mobil segmentte toplam müşteri sayımız bu çeyrekte 179 bin artarak 32,8 milyon oldu. Faturalı müşteri sayımız geçen yıla göre 897 bin artarak müşteri bazımızın yüzde 52'sine ulaştı. Sabit segmentte ise fiber müşteri sayımız yıllık bazda 140 bin artışla 992 bine ulaşırken, toplam sabit müşteri sayımız 1,7 milyonu aştı. Yakınsama stratejimiz kapsamında mobil ses, data ve servislerimizden her üçünü kullanan müşteri oranımız yüzde 28, sabit tarafta TV'li servis kullanan müşteri oranımız yüzde 34 oldu".

Üçüncü çeyrekte, Turkcell TV+, dünyanın en prestijli futbol liglerinden biri olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi'nin resmi yayıncısı oldu. Mobil cihazlarda münhasırlığa sahip olduğumuz anlaşma ile Premier Lig, artık Turkcell TV+'tan takip edilebilecek. En geniş spektruma sahip 4.5G platformu olmanın verdiği güçle farklı alanlarda da müşterilerine hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Terzioğlu, "Bu kapsamda yaklaşan Türkiye Süper Lig naklen yayın ihalesi ile de, mobil TV üzerinden yayın sağlama fırsatıyla futbol içeriğinin daha fazla insana ulaşmasını sağlamak adına yakından ilgileniyoruz" dedi.

Turkcell'in ana odağındaki dijital servislerle ilgili yeniliklerin bu çeyrekte de devam ettiğini dile getiren Terzioğlu, "Tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen BiP, Avrupa ve ABD de dâhil tüm dünyada ilgi görmeye devam ediyor. BiP, 192 ülkede 10 milyondan fazla indirilme sayısına ulaşarak kısa sürede büyük bir başarıya imza atarken, uygulamayı yurtdışından indirenlerin sayısı ise 1 milyonu aşmasıyla küresel bir marka olma yolunda önemli bir aşama kaydetti. İletişim kavramına yeni bir açılım getiren BiP, şimdi de kullanıcıların BİP mesajıyla faks göndermesini sağlayan özelliğini dünyada bir ilk olarak hayata geçirdi" diye konuştu.