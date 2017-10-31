Turkcell Akademi ve Uludağ Üniversitesi'nden işbirliği

Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi olarak belirtilen Turkcell Akademi, 2006’dan bu yana eğitime verdiği desteğe bu yıl da devam ettiğini açıkladı. Sadece kurumlara değil, sahip olduğu bilgi ve teknoloji birikimini gençlere de aktarma hedefiyle yola çıkan Turkcell Akademi, Uludağ Üniversitesi ile işbirliği yaptı. Turkcell network operasyon ekibinden eğitmen yöneticileri tarafından verilen mobil iletişim teknolojileri dersi ile öğrenciler 5G ve ileri teknolojiler konusunda uzman isimlerle birlikte çalışma imkanına sahip olacak. Turkcell Akademi ile mobil iletişim teknolojileri ders programını başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazanacak.

"Amaç bilgi birikimini gençlere aktarmak"

2006’dan bu yana Türkiye’deki birçok değerli üniversite ve kurumla işbirliği başlattıklarını belirten Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, "Yaptığımız işbirlikleriyle eğitim ve öğrenime sektörel bakış açışı kazandırılmasına destek olmayı hedefliyoruz" dedi.

Sezen, şöyle devam etti: "Yaklaşık 5 yıldır İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesi gibi birçok üniversitenin mühendislik fakültesi ve elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde Turkcell mobil iletişim teknolojileri sertifikalı dersi veriliyor. Burada gerek Turkcell’in teknoloji alanındaki liderliği gerekse Akademi’nin eğitim alanında gerçekleştirdiği işler dolayısıyla önemli bir bilgi birikimi söz konusu. Üniversitelerle gerçekleştirdiğimizişbirlikleriyle bu birikimi öğrencilere aktarmak istiyoruz".

"Mühendis adayları için önemli bir fırsat"

Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Güneş Yılmaz, Turkcell desteğiyle gerçekleştirilen Mobil İletişim Teknolojileri programının, mühendis adayları için çok önemli bir fırsat olduğuna değinerek, şöyle konuştu: "Program üniversitedeki eğitimin, iş hayatındaki deneyimlerle birleştirilmesi Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının başlatılmasına ve özgüvenin artması açısından öğrencilere önemli imkanlar sağlıyor. Bu tür programlar sektörün ihtiyaçlarıdoğrultusunda, üniversite ve paydaşları arasındaki bilgi birikiminin öğrenim sürecine aktarılmasına destek oluyor. Sektörün önemli şirketlerinde hizmet veren isimlerle bir araya gelen mühendis adayları da iş hayatında daha büyük başarılar elde etmek için büyük kazanımlar elde ediyor".

Yapılan açıklamada, Turkcell mobil iletişim teknolojileri sertifikalı dersi, 2017-2018 akademik yılı kapsamında şu konu başlıklarını içeriyor:

Radyo yayılımında fading,

Hücre ve mantıksal kanal kavramı,

General GSM & GPRS mimarisi (GSM, UMTS, LTE),

GSM de authentication & security & Temel Çağrı Akışları,

Radyo şebeke planlama ve optimizasyon, IP taşıyıcı sistemler

