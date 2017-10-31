Diğer
Kategoriler

Turkcell Akademi ve Uludağ Üniversitesi'nden işbirliği

2006’dan bu yana birçok değerli üniversite ve kurumla işbirliği başlatarak eğitim ve öğretime sektörel bir bakış açısı kazandıran Turkcell Akademi, şimdi de Uludağ Üniversitesi öğrencilerini 5G’ye hazırlıyor. Turkcell Mobil İletişim Teknolojileri dersini başarıyla bitiren öğrenciler sertifika programı almaya hak kazanıyor.

Turkcell Akademi ve Uludağ Üniversitesinden işbirliği

31 Ekim 2017 15:13

Türkiye’nin ilk kurumsal üniversitesi olarak belirtilen Turkcell Akademi, 2006’dan bu yana eğitime verdiği desteğe bu yıl da devam ettiğini açıkladı. Sadece kurumlara değil, sahip olduğu bilgi ve teknoloji birikimini gençlere de aktarma hedefiyle yola çıkan Turkcell Akademi, Uludağ Üniversitesi ile işbirliği yaptı. Turkcell network operasyon ekibinden eğitmen yöneticileri tarafından verilen mobil iletişim teknolojileri dersi ile öğrenciler 5G ve ileri teknolojiler konusunda uzman isimlerle birlikte çalışma imkanına sahip olacak. Turkcell Akademi ile mobil iletişim teknolojileri ders programını başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifika almaya hak kazanacak.

"Amaç bilgi birikimini gençlere aktarmak"

2006’dan bu yana Türkiye’deki birçok değerli üniversite ve kurumla işbirliği başlattıklarını belirten Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, "Yaptığımız işbirlikleriyle eğitim ve öğrenime sektörel bakış açışı kazandırılmasına destek olmayı hedefliyoruz" dedi.

Sezen, şöyle devam etti: "Yaklaşık 5 yıldır İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesi gibi birçok üniversitenin mühendislik fakültesi ve elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde Turkcell mobil iletişim teknolojileri sertifikalı dersi veriliyor. Burada gerek Turkcell’in teknoloji alanındaki liderliği gerekse Akademi’nin eğitim alanında gerçekleştirdiği işler dolayısıyla önemli bir bilgi birikimi söz konusu. Üniversitelerle gerçekleştirdiğimizişbirlikleriyle bu birikimi öğrencilere aktarmak istiyoruz".

"Mühendis adayları için önemli bir fırsat"

Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Güneş Yılmaz, Turkcell desteğiyle gerçekleştirilen Mobil İletişim Teknolojileri programının, mühendis adayları için çok önemli bir fırsat olduğuna değinerek, şöyle konuştu: "Program üniversitedeki eğitimin, iş hayatındaki deneyimlerle birleştirilmesi Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının başlatılmasına ve özgüvenin artması açısından öğrencilere önemli imkanlar sağlıyor. Bu tür programlar sektörün ihtiyaçlarıdoğrultusunda, üniversite ve paydaşları arasındaki bilgi birikiminin öğrenim sürecine aktarılmasına destek oluyor. Sektörün önemli şirketlerinde hizmet veren isimlerle bir araya gelen mühendis adayları da iş hayatında daha büyük başarılar elde etmek için büyük kazanımlar elde ediyor".

Yapılan açıklamada, Turkcell mobil iletişim teknolojileri sertifikalı dersi, 2017-2018 akademik yılı kapsamında şu konu başlıklarını içeriyor:

Radyo yayılımında fading,
Hücre ve mantıksal kanal kavramı,
General GSM & GPRS mimarisi (GSM, UMTS, LTE),
GSM de authentication & security & Temel Çağrı Akışları,
Radyo şebeke planlama ve optimizasyon, IP taşıyıcı sistemler
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç