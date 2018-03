Turkcell, çocukların eğlence dünyasına da girdi

Turkcell, yeni oyun platformu PlayCell ile çocuklara eğlenceli bir dünya sunacak. Üyelik gerektirmeyen bir ücretsiz oyun platformu olan Playcell, özel tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzüyle oyun oynamayı seven tüm çocuklara ve çocuklarına güvenilir bir oyun platformu sunmak isteyen ailelere hitap ediyor. Çocuklar, oyun oynayarak büyüyor ve gelişiyor.

Platformun öncelikli hedefi, internette kaliteli ve güvenilir bir platformda oyun oynatabilmek. Dünyada çocukların beğeniyle oynadığı oyunları, ailelerin de gönül rahatlığıyla çocuklarına kullandırabilecekleri PlayCell; strateji, aksiyon, bulmaca, yarış kategorileri altında araba yarışından, yetenek ve beceri oyunlarına, spordan, kıyafet giydirme ve zeka oyunlarına kadar birçok farklı içeriği bünyesinde barındırıyor. Platform; Chrome, Safari, Firefox, Opera ve Microsoft Edge tarayıcılarında çalışıyor.

Yeni küresel oyunlar yolda

BİP Game ve PlayCell markalarıyla oyun sektörüne de giriş yapan ve her kesime ulaşmayı hedefleyen Turkcell, Türkiye’de her geçen gün hızla büyüyen ve popülerleşen oyun sektöründe en büyük sosyal oyun sağlayıcısı olmayı hedefliyor. PlayCell’de çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeye ek olarak bellek, görsel dikkat, kıyaslama, akıl yürütme, planlama, uzaysal algı gibi temel becerileri desteklemeye yönelik oyunlar da yer alıyor.

5-15 yaş grubunu hedeflese de büyük küçük tüm oyun severler Playcell'in internet adresini ziyaret ederek, oyunlara her yerden ulaşabileceği belirtilirken, oyun oynama heyecanını web sitesinden, cihazlarının mobil ara yüzünden ya da ücretsiz Android Playcell uygulamasından yaşayabilirler.