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Turkcell: 'Dergilik, 250 dergiye ulaştı'

Turkcell, dijital dergi platformu Dergilik'in 250 dergiye ulaştığını açıkladı.

Turkcell: Dergilik, 250 dergiye ulaştı

27 Aralık 2016 12:37

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Turkcell’in mobil cihazlar için geliştirdiği Dergilik yenilendi. Kullanıcı dostu arayüzüyle çok daha rahat bir dergi okuma deneyimi sunan Dergilik, 85 yayıncıdan 250’den fazla dergilik içerik sunuyor. Dekorasyondan bilim ve teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye kadar uzanan çok sayıda kategoride derginin yer aldığı Dergilik, kullanıcısının tercihlerine göre yeni önerilerde bulunuyor.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Turkcell’liler Türkiye’nin en popüler yüzlerce dergisini Dergilik ile tarifelerine ek ücret ödemeden tablet ve telefonlarından okuyabiliyor, diledikleri dergileri indirmek ve okumak için kullanabilecekleri 5GB mobil internet paketinede yine tarifeleri kapsamında ek ücret ödemiyorlar. Diğer operatör müşterileri tarafından da kullanılabilen Dergilik, bugüne kadar yaklaşık1 milyonkez indirilmiş olup uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri sunuyor.

Dergilik uygulaması Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor. Tarifesinde internet olan tüm Turkcell bireysel müşterileri Dergilik’te yer alan dergilerin tamamına ek bir ücret ödemeden erişiyor. Turkcell internet paketi olmayanlar ise Dergilik’te yer alan ücretsiz dergileri okuyabilirken tüm dergiler için aylık 13.90 TL ödüyor. Diğer operatör kullanıcılarının 14.99 TL ödediği Dergilik’teki dergileri tek tek satın almak da mümkün. Uygulamaya giriş yapmak için telefon numarası yazıldıktan sonra SMS ile gelen 4 haneli şifrenin girilmesi yeterli".
 

Etiketler: turkcell


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