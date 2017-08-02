Turkcell ‘Dijital Hastane’ dönemini Yozgat projesiyle başlatıyor

Turkcell, Rönesans Sağlık Yatırım tarafından hayata geçirilen Yozgat Şehir Hastanesi ile dijital hastane dönemini başlatıyor. Kamu-özel sektör işbirliği sonucu hayat bulan Şehir Hastaneleri Projesi’nin ilki olan Yozgat Şehir Hastanesi’nin Bilgi Yönetim Sistemi Turkcell tarafından hazırlandı. Altyapının oluşumundan operasyon sürecine kadar şirket tarafından yürütülen Hastane Bilgi Sistemi kapsamında hastane içine kiosk cihazları yerleştirildi. Bu kiosk cihazlar hastanın kendisi için poliklinikten sıra ve sonuç almasını sağlıyor. Bu sayede hastaların bekleme süresi kısalıyor.

Hastaya 'dijital' müdahale

En son teknoloi ile donatılan Yozgat Şehir Hastanesi’nde masaüstü bilgisayarlara ek olarak servis personelinin hasta başında ilaç doğrulaması ve veri girişi yapmasına imkan sağlayan Mobil Medikal Bilgisayarlar da konumlandırılmıştır. Ayrıca poliklinik süreçlerinin kolaylaştırılması adına doktorların tablet ve mobil cihazlarından işlem yapmasına imkan sağlayan uygulama için testler ve geliştirmeler ise devam ettiği bildirildi. Sağlıkta teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek bu cihazların yakın gelecekte çok daha yoğun olarak kullanılacağı düşünülüyor.

Özel hastane konforunda

Bir devlet hastanesine göre çok daha donanımlı Yozgat Şehir Hastanesi’nde 103 doktor, 78 poliklinik ve 37 servis bulunuyor. Hastalar, bekleme salonlarında muayene olacakları doktorların sıra takibini LCD ekranlarda oturdukları yerden takip edebiliyor. Turkcell’in kurduğu altyapı sayesinde bir yandan bilgi sistemleri birbiriyle bütünleşik olarak çalışırken bir yandan da her türlü tıbbi cihaz kurulan sistem sayesinde ağlar ve sensörler aracılığıyla bilgi gönderebiliyor. Akıllı bina teknolojisiyle de birleşen sistemle hastane yönetimi eksiksiz işlerken aynı zamanda da röntgenler, raporlar, kan testleri elden ele dolaşmıyor, doğrudan doktorun önüne geliyor.