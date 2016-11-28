Turkcell'den yapılan açıklamaya göre İstanbul Social Enterprise tarafından Turkcell’in desteğiyle kurulan ve kalıcı hale gelen Turkcell Diyalog Müzesi’nde dünyada bir ilke imza atıldı. Karanlıkta Diyalog sergisinin görme engelli rehberlerinden Geylani Akçay ve nişanlısı Ronahi Diker, nikâh için Gayrettepe metrosunda yer alan müzeyi tercih etti. Geylani Akçay ve eşi Ronahi Diker’in görme engellilerin günlük hayatlarına dair toplumda farkındalık yaratmayı amaçladıkları nikah töreni Karanlıkta Diyalog sergisinin konseptine uygun şekilde karanlıkta gerçekleştirildi. Geylani Akçay’ın nikâh şahitliğini ise Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, İstanbul Social Enterprise Genel Müdürü Hakan Elbir ve Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu yaptı.

“Nikahımızla herkese bizim gibi görme engellilerin dünyasını anlattık”

Herkesin kendisi gibi görme engellilerle aynı şartlarda bulunduğu Turkcell Diyalog Müzesi’nde evlenmenin heyecanını yaşadığını belirten 23 yaşındaki Geylani Akçay, “Rehberlik yaptığım bu müzede toplumu, engellilerin hayatları ile ilgili empati kurmaya davet ediyoruz. Sıra dışı nikâhımızla biraz olsun farkındalık yaratabildiysek ve insanların empati kurmalarını sağlayabildiysek ne mutlu bize. Ben doğuştan görme engelliyim ve profesyonel olarak tiyatro ile ilgileniyorum, aynı zamanda Turkcell Diyalog Müzesi’nde rehberlik yapıyorum. Kendisi de görme engelli olan eşim Ronahi ile iki yıl önce sergilediğimiz bir oyun sonrasında tanıştık. Aynı sahnede bulunmamız, o sahne tozunu birlikte yutmamız bizi birbirimize bağladı. Şimdi de buradayız. Evlendik ve mutluyuz. Bu mutlu günümüze, bizim koşullarımızda eşlik eden herkese teşekkür ederiz” dedi.