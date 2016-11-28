Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Turkcell Diyalog Müzesi’nde 'Karanlıkta Nikah'

Turkcell Diyalog Müzesi’nde 'Karanlıkta Nikah'

Karanlıkta Diyalog sergisinin görme engelli rehberlerinden Geylani Akçay ve nişanlısı Ronahi Diker Turkcell Diyalog Müzesi’nde dünya evine girdi.

Turkcell Diyalog Müzesinde Karanlıkta Nikah

28 Kasım 2016 11:20

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre İstanbul Social Enterprise tarafından Turkcell’in desteğiyle kurulan ve kalıcı hale gelen Turkcell Diyalog Müzesi’nde dünyada bir ilke imza atıldı. Karanlıkta Diyalog sergisinin görme engelli rehberlerinden Geylani Akçay ve nişanlısı Ronahi Diker, nikâh için Gayrettepe metrosunda yer alan müzeyi tercih etti. Geylani Akçay ve eşi Ronahi Diker’in görme engellilerin günlük hayatlarına dair toplumda farkındalık yaratmayı amaçladıkları nikah töreni Karanlıkta Diyalog sergisinin konseptine uygun şekilde karanlıkta gerçekleştirildi. Geylani Akçay’ın nikâh şahitliğini ise Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, İstanbul Social Enterprise Genel Müdürü Hakan Elbir ve Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu yaptı.

“Nikahımızla herkese bizim gibi görme engellilerin dünyasını anlattık”

Herkesin kendisi gibi görme engellilerle aynı şartlarda bulunduğu Turkcell Diyalog Müzesi’nde evlenmenin heyecanını yaşadığını belirten 23 yaşındaki Geylani Akçay, “Rehberlik yaptığım bu müzede toplumu, engellilerin hayatları ile ilgili empati kurmaya davet ediyoruz. Sıra dışı nikâhımızla biraz olsun farkındalık yaratabildiysek ve insanların empati kurmalarını sağlayabildiysek ne mutlu bize. Ben doğuştan görme engelliyim ve profesyonel olarak tiyatro ile ilgileniyorum, aynı zamanda Turkcell Diyalog Müzesi’nde rehberlik yapıyorum. Kendisi de görme engelli olan eşim Ronahi ile iki yıl önce sergilediğimiz bir oyun sonrasında tanıştık. Aynı sahnede bulunmamız, o sahne tozunu birlikte yutmamız bizi birbirimize bağladı. Şimdi de buradayız. Evlendik ve mutluyuz. Bu mutlu günümüze, bizim koşullarımızda eşlik eden herkese teşekkür ederiz” dedi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç