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Turkcell, en 'Cool' GSM operatörü seçildi

Marketing Türkiye’nin gençler arasında yaptığı 'Cool Markalar' araştırmasına göre Türkiye’nin en cool GSM operatörü yüzde 58,8 ile Turkcell oldu.

Turkcell, en Cool GSM operatörü seçildi

21 Ekim 2016 15:43

Pazarlama dergisi Marketing Türkiye’nin 'Cool Markalar' araştırmasında Turkcell yüzde 58,8’lik beğeni oranıyla lider oldu. Gençlerin 'havalı' diye nitelendirdikleri bir şeyi betimlemek için kullandıkları 'cool' kavramından yola çıkan Marketing Türkiye için 'Cool Markalar' araştırmasını gerçekleştirdi. Sunduğu yaşam tarzıyla hedef kitle tarafından beğenilen markaları belirleyen ve bu yıl ikinci kez yapılan araştırmada, Turkcell liderlik koltuğunu bırakmadı. Roamler Türkiye’nin mobil uygulaması üzerinde, crowdsourcing(Kitle kaynak) yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırmaya katılanların yüzde 83’ü 15-34 yaşları arasındayken, en baskın yaş grubunu yüzde 30 ile 20-24 yaş aralığındaki kullanıcılar oluşturdu. 

Etiketler: Marketing Türkiye, turkcell


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