Turkcell Endüstri 4.0’a ‘Digital Masters’ ile hazırlanıyor

Turkcell, kendisini hizmet bazlı deneyim sağlayıcısı haline dönüştüren ürün ve servisleri çeşitlendirme kapsamında Turkcell Akademi ve Udacity işbirliğinde hayata geçirilen Digital Masters, bu adımların merkezinde konumlanan insan kaynağının uzmanlık seviyesini üst seviyeye taşımayı hedeflediğini açıkladı. Digital Masters dersleri Kasım ayının ikinci yarısında başlayacak. Eğitimi almak isteyen Turkcell çalışanları, veri analizi, makine öğrenmesi, yapay zeka, veri madenciliği programlama ve iş analizi konularında yoğun bir programa dahil olacaklar. Sunduğu içerikle standart eğitim programlarından farklılaşan Digital Masters ile yeni nesil teknolojiler konusunda halihazırda sektörde bulunmayan nitelikte insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Digital Masters katılımcılara yeni dünyada öne çıkacak ürün ve servislerin geliştirilmesi için gereken perspektifi kazandırmayı hedeflerken, eğitim programı kapsamında verilecek eğitimlerle çalışanlar, spesifik konularda uzmanlaşarak yeni nesil servislerin geliştirilmesinde aktif rol üslenecekler. Endüstri 4.0 ile boyut değiştiren dünyayı daha iyi anlayacak, buna bağlı olarak iş hayatında gerekecek yetkinliklere hazırlanacaklar.

Veri bazlı inovatif servisler öncüleri belirleyecek

Digital Masters programını, dijital dönüşümünü tamamlayan Turkcell’i, küresel oyuncular ligine taşıyacak en önemli adımlardan biri olarak nitelendiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Küresel oyuncular arasında yer almak için geleceğin şekillenmesini bekleyen değil; geleceği tasarlayan oyuncu olmalıyız. Geleceğin dünyasında veri kilit rol üstleniyor. Veriyi etkin kullanan ve veri bazlı inovatif servisler geliştirebilen şirketler bu dünyanın öncüleri olacak. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak, bu rolün sorumluluğuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar sunduğumuz ve bizi hizmet odaklı deneyim sağlayıcısı haline dönüştüren servislerimiz bu adımların birer örneği.

Yeni nesil servisler geliştirmek üzere çalışmalarımız sürüyor. Bununla birlikte Türkiye’nin yerli otomobilinin üretimi için üstlendiğimiz görevle, sorumluluğumuz daha da artıyor. Digital Masters programıyla yetkinleşecek insan kaynağımız sayesinde bu sorumlulukları gerektiği gibi yerine getireceğimize inanıyoruz. Endüstri 4.0 ile kuralların yeniden yazıldığı dünyada, yetkin insan kaynağımızla geleceği tasarlayacağız. Turkcell çalışanları için eğitim alanında yaptığımız en büyük seferberliklerden biri olan Digital Masters, bölüm ve uzmanlık bağımsız tüm çalışanlarımıza yeni yetkinlikler kazanmaları için eşit fırsat sunduğumuz önemli bir yatırım" dedi.

Teoriyle uygulamayı buluşturan eğitim programı

Sürücüsüz aracın oluşturucusu Sebastian Thrun’un kurucusu olduğu dünyaca ünlü kitlesel açık online eğitim platformu Udacity tarafından, dünyanın önde gelen kurumlarıyla oluşturulan Digital Masters programı, temel ve ileri olmak üzere iki farklı seviyeden oluşuyor. Eğitimler arasında, veri analizi, makine öğrenmesi, yapay zeka, veri madenciliği programlama eğitimi, iş analizi yer alıyor. Program kapsamında katılımcılar derslerde aldıkları teorik bilgileri yapacakları ürün geliştirme çalışmalarıyla pratiğe dökecekler. Proje geliştirme ve mentorluk eğitimlerini kapsayan program sonunda çalışanlara, sertifika verilecek. Programı başarıyla tamamlayanlar, MIT Bootcamp’e (Massachusetts Institute of Technology Liderlik ve İnovasyon Gelişimi) katılma olanağı da yakalayacak.