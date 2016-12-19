Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in Ocak ayı sonunda izin alarak 2 Şubat’ta faaliyete geçirdiği ve Financell markası ile hizmet veren iştiraki Turkcell Finansman A.Ş. (TFŞ) 250 milyon lira nominal değerli bono ihracı gerçekleştirdi. Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 8 Haziran 2017 itfa tarihli 174 gün vadeli bonoların yıllık basit faiz oranı yüzde 10,70 oldu. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 28 farklı kurumsal yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği ihracın yılbaşından bu yana yurtiçinde gerçekleşen banka ve banka iştirakleri dışındaki en büyük finansal sektör ihracı olduğunu söyledi.

"Yatırımcılar da Financell’e güveniyor"

Financell markası ile faaliyetlerini sürdüren Turkcell Finansman A.Ş’nin böylesine başarılı bir ihraç gerçekleştirmiş olmasının parasal değerden daha büyük anlam taşıdığını ifade eden Terzioğlu, “Yatırımcılar bonoyu yıllık yüzde 10,70 basit faiz oranı ile aldı. Bu, daha bir yılını bile tamamlamamış olan iştirakimize olan güveni açıkça ortaya koydu. Financell markamız ile Tüketici Finansman sektörüne yeni bir soluk getirdik. Turkcell Finansman A.Ş. Finansal Kurumlar Birliği’nin 9 aylık raporunda da sektördeki toplam kredi adedinin yüzde 85’ini veren şirket olarak liderliği elinde tutuyor. 9 ay içerisinde 1.6 milyondan fazla sayıda müşterimize yaklaşık 2.5 milyar TL finansman desteği sağladık. Kısa sürede ulaştığımız bu nokta bizi son derece mutlu ediyor. Bugün itibarıyla bireysel müşterilerin Turkcell satış kanallarında satılan her türlü teknolojik ürünlerin satın alınmasında finansman desteği veriyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin dijital yolculuğunda öncelikle Turkcell müşterilerinin ve zamanla bütün milletimizin her türlü finansal ihtiyacını karşılayacak bir ürün kataloğu oluşturmak” dedi.