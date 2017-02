Turkcell'den yapılan açıklamaya göre 2017’nin ilk ayında fizy’ye altı yıl aradan sonra albüm çıkaran Sezen Aksu damgasını vurdu. Minik Serçe'nin Ocak ayının bitimine günler kala fizy’de yayınlanan 16 şarkılık 'Biraz Pop Biraz Sezen' albümü bir numaraya yerleşerek Ocak ayının en çok dinlenen albümü oldu. fizy’de çıktığı ilk günden bu yana en çok dinlenenlerde zirveyi bırakmayan Sezen Aksu’nun Biraz Pop Biraz Sezen albümündeki tüm şarkılar fizy’nin en beğenilen listelerinden TOP 100 YERLİ’de de yerini aldı. Kullanıcıların yeni albümden en çok dinlediği şarkılar ise İhanetten Geri Kalan ve Manifesto. Sezen Aksu’nun yeni albümü ‘’Biraz Pop Biraz Sezen’’de yer alan şarkılar ozel.fizy.com adresinden dinlenebiliyor. fizy uygulaması ücretsiz olarak Apple ve Google Play uygulama marketlerinden indirilebilirken dileyen kullanıcılar fizy’ye bilgisayarlarından fizy.com adresi üzerinden erişebiliyor.

Klasiklerde favori Gülümse albümünden Vazgeçtim şarkısı

Sezen Aksu’nun yeni albümünün yanı sıra klasikleşen albümlerini de sıkça dinleyen fizy kullanıcılarının favorileri arasında Gülümse, Yürüyorum Düş Bahçeleri'nde, Vol. 2 ve Düş Bahçeleri albümleri yer alıyor. Kullanıcıların yıllardır severek dinlediği Minik Serçe şarkılarında ise Vazgeçtim, Kurşuni Renkler ve Yalnızlık Senfonisi dikkat çekiyor.

Ocak ayının en çok dinlenen şarkısı ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ oldu

İnternet fenomeni Çağatay Akman’ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı açık ara farkla Ocak ayında en çok dinlenen şarkı oldu. Genç şarkıcının ses getiren parçası Ocak ayında en çok dinlenen şarkılar arasında ilk sıraya yerleşti. fizy kullanıcılarının yabancı şarkı tercihi ise Burak Yeter’in Tuesday isimli parçası oldu. Ocak ayında fizy’de en çok dinlenen yabancı sanatçı Sia olurken en çok Sia’nın This Is Acting (Deluxe Version) albümü dinlendi.

Açıklamaya göre listeler şu şekilde:

Ocak ayında en çok dinlenen 5 sanatçı (yerli)

Sezen Aksu

Buray

Müslüm Gürses

Çağatay Akman

Demet Akalın

Ocak ayında en çok dinlenen 5 şarkı (yerli)

Gece Gölgenin Rahatına Bak - Çağatay Akman

Affet - Müslüm Gürses

Canavar - Derya Uluğ

İhanetten Geri Kalan - Sezen Aksu

Sahiden - Buray

Ocak ayında en çok dinlenen 5 albüm (yerli)

Biraz Pop Biraz Sezen - Sezen Aksu

Sahiden - Buray

Gece Gölgenin Rahatına Bak - Çağatay Akman

Canavar - Derya Uluğ

Aşk Tesadüfleri Sever, Mucize ve Buluşma - Müslüm Gürses

Ocak ayında en çok dinlenen 5 sanatçı (yabancı)

Sia

Adele

LP

Burak Yeter

Sagi Abitbul & Guy Haliva

Ocak ayında en çok dinlenen 5 albüm (yabancı)

This Is Acting (Deluxe Version) - Sia

Tuesday - Burak Yeter

NR1 Hits 2017 - Sagi Abitbul & Guy Haliva

Lost On You - Remixes - LP

Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) - Clean Bandit

Ocak ayında en çok dinlenen 5 şarkı (yabancı)

Tuesday - Burak Yeter

Stanga - Sagi Abitbul & Guy Haliva

Cheap Thrills (feat. Sean Paul) - Sia

Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) - Clean Bandit

Lost On You - LP