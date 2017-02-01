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Turkcell: fizy’de Sezen Aksu zirvede

Sezen Aksu’nun yeni albümü 'Biraz Pop Biraz Sezen' Turkcell’in müzik platformu fizy’de en çok dinlenen albümler sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

Turkcell: fizyde Sezen Aksu zirvede

01 Şubat 2017 13:28

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre 2017’nin ilk ayında fizy’ye altı yıl aradan sonra albüm çıkaran Sezen Aksu damgasını vurdu. Minik Serçe'nin Ocak ayının bitimine günler kala fizy’de yayınlanan 16 şarkılık 'Biraz Pop Biraz Sezen' albümü bir numaraya yerleşerek Ocak ayının en çok dinlenen albümü oldu. fizy’de çıktığı ilk günden bu yana en çok dinlenenlerde zirveyi bırakmayan Sezen Aksu’nun Biraz Pop Biraz Sezen albümündeki tüm şarkılar fizy’nin en beğenilen listelerinden TOP 100 YERLİ’de de yerini aldı. Kullanıcıların yeni albümden en çok dinlediği şarkılar ise İhanetten Geri Kalan ve Manifesto. Sezen Aksu’nun yeni albümü ‘’Biraz Pop Biraz Sezen’’de yer alan şarkılar ozel.fizy.com adresinden dinlenebiliyor. fizy uygulaması ücretsiz olarak Apple ve Google Play uygulama marketlerinden indirilebilirken dileyen kullanıcılar fizy’ye bilgisayarlarından fizy.com adresi üzerinden erişebiliyor.

Klasiklerde favori Gülümse albümünden Vazgeçtim şarkısı

Sezen Aksu’nun yeni albümünün yanı sıra klasikleşen albümlerini de sıkça dinleyen fizy kullanıcılarının favorileri arasında Gülümse, Yürüyorum Düş Bahçeleri'nde, Vol. 2 ve Düş Bahçeleri albümleri yer alıyor. Kullanıcıların yıllardır severek dinlediği Minik Serçe şarkılarında ise Vazgeçtim, Kurşuni Renkler ve Yalnızlık Senfonisi dikkat çekiyor.

Ocak ayının en çok dinlenen şarkısı ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ oldu

İnternet fenomeni Çağatay Akman’ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı açık ara farkla Ocak ayında en çok dinlenen şarkı oldu. Genç şarkıcının ses getiren parçası Ocak ayında en çok dinlenen şarkılar arasında ilk sıraya yerleşti. fizy kullanıcılarının yabancı şarkı tercihi ise Burak Yeter’in Tuesday isimli parçası oldu. Ocak ayında fizy’de en çok dinlenen yabancı sanatçı Sia olurken en çok Sia’nın This Is Acting (Deluxe Version) albümü dinlendi.

Açıklamaya göre listeler şu şekilde:

Ocak ayında en çok dinlenen 5 sanatçı (yerli)
Sezen Aksu
Buray
Müslüm Gürses
Çağatay Akman
Demet Akalın
Ocak ayında en çok dinlenen 5 şarkı (yerli)
Gece Gölgenin Rahatına Bak - Çağatay Akman
Affet - Müslüm Gürses
Canavar - Derya Uluğ
İhanetten Geri Kalan - Sezen Aksu
Sahiden - Buray
Ocak ayında en çok dinlenen 5 albüm (yerli)
Biraz Pop Biraz Sezen - Sezen Aksu
Sahiden - Buray
Gece Gölgenin Rahatına Bak - Çağatay Akman
Canavar - Derya Uluğ
Aşk Tesadüfleri Sever, Mucize ve Buluşma - Müslüm Gürses
Ocak ayında en çok dinlenen 5 sanatçı (yabancı)
Sia
Adele
LP
Burak Yeter
Sagi Abitbul & Guy Haliva
Ocak ayında en çok dinlenen 5 albüm (yabancı)
This Is Acting (Deluxe Version) - Sia
Tuesday - Burak Yeter
NR1 Hits 2017 - Sagi Abitbul & Guy Haliva
Lost On You - Remixes - LP
Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) - Clean Bandit
Ocak ayında en çok dinlenen 5 şarkı (yabancı)
Tuesday - Burak Yeter
Stanga - Sagi Abitbul & Guy Haliva
Cheap Thrills (feat. Sean Paul) - Sia
Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) - Clean Bandit
Lost On You - LP 


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