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Turkcell Gebze Veri Merkezi Oracle ile anlaştı

Turkcell Gebze Veri Merkezi, dünya teknoloji şirketlerinden Oracle ile anlaştı.

Turkcell Gebze Veri Merkezi Oracle ile anlaştı

14 Aralık 2016 12:53

Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen veri merkezine kavuşturan Turkcell, 6 ayda her biri kendi alanının önde gelen 20 şirketiyle anlaştığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; eğitim, medya, e-ticaret, finans ve perakende gibi sektörlerde hizmet veren kurum ve kuruluşlar bundan böyle verilerini Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'nde saklayacağı bildirildi. Ayrıca, uluslararası teknoloji devi Oracle ile de anlaştığını belirten şirket, Turkcell ve Oracle aralarındaki stratejik işbirliğinin bir parçası olarak 'Oracle Bulut' yapısını yeni teknoloji ile donatılmış veri merkezinde açmayı planladığı, 2017 yılının ortalarında açılması hedeflenen yeni veri merkezin, Oracle'ın PaaS ve IaaS bulut hizmetlerinin kurulumunu destekleyeceği kaydedildi.

Şirketten yapılan bilgilendirmede, Turkcell'in Gebze Veri Merkezi'nden sunulacak Oracle Bulut yapısının, verinin nerede konuşlandırılması ile ilgili yerel düzenlemeleri desteklerken, Türk şirketlerinin bulut çözümleri ile maliyetlerinin azaltılmasına, esneklik ve çevikliklerinin artmasına da olanak sağlayacağı açıklandı. 

Etiketler: turkcell


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