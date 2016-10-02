Turkcell’in ana sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen, Türkiye’nin ‘Barış’ temalı ilk maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, ‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla ve 6 bin kişinin katılımıyla başladı. Maraton, yarı maraton, 10 km. ve halk koşusu olarak dört kategoride gerçekleştirilen maratonda, Gelibolu Yarımadası’nın tarihi parkuru geçilecek. Dünya'nın en önemli tematik parkurlarından biri olarak kabul edilen Gelibolu Yarımadası’ndaki koşuda startını Çanakkale Valisi Orhan Tavlı verdi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise 10 kilometrelik koşunun startını verdi.

Çanakkale Konsolosu da koştu

Turkcell Gelibolu Maratonu’nda Avustralya’nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh da yer aldı. Walsh, kendisi ve ataları için bu önemli topraklarda yapılan maratonda yer almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu belirtip “Böyle bir bölgede ‘Barış’ için koşmak çok güzel” dedi.

Burcu Esmersoy ve Geveze halk koşusunda start aldı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen büyük kalabalık ‘Barış için Koşuyorum’ sloganı altında halk koşusunda saat 11.45’te start aldı. 5 kilometrelik parkurda Burcu Esmersoy ve Geveze de katıldı.

Murat Yüksel