Turkcell’in ana sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen, Türkiye’nin ‘Barış’ temalı ilk maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, ‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla ve 6 bin kişinin katılımıyla başladı. Maraton, yarı maraton, 10 km. ve halk koşusu olarak dört kategoride gerçekleştirilen maratonda, Gelibolu Yarımadası’nın tarihi parkuru geçildi.

Türkiye’nin ‘Barış’ temalı ilk maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu 6 bin kişinin katılımıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda koşuldu. Dünyanın en önemli tematik parkurlarından biri olarak kabul edilen Gelibolu Yarımadası’ndaki koşuda 42 kilometrelik parkuru erkeklerde KeyfalewDeja Buruse kadınlarda da Şirin Mine Kılıç ilk sırada tamamladı.

Maraton, yarı maraton, 10 kilometre ve halk koşusu olarak dört kategoride gerçekleştirilen maratonda, Gelibolu Yarımadası’nın tarihi parkuru geçildi. 42 kilometrelik parkuru erkeklerde Keyfalew Deja Buruse, kadınlarda da Şirin Mine Kılıç ilk sırada tamamladı. Yarı maratonda şampiyonluk erkeklerde Aydın Çeken, kadınlarda ise Raluca Apostol’un oldu. 10 kilometrelik koşuda ise birincilik erkeklerde Ahmet Tek, kadınlarda ise Amal Mohammed’e gitti.

Konsolos dedesi için koştu

Dedesi Çanakkale Savaşları sırasında askeri hekim olarak görev yapan, Avustralya’nın Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh da yarışa katılanlar arasındaydı. Walsh, “Cepheler arasından geçtiğimiz, tarihin içinde koştuğumuz sıra dışı bir deneyim oldu. Bir Avustralyalı olarak bu deneyim benim için çok anlamlı, katılımcıların burada barış için koşuyor olmasını da çok anlamlı buluyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda bizim ülkemizden de bu yarışa daha fazla katılım olur” diye konuştu.

Burcu Esmersoy doğum gününde barış için koştu

Türkiye’nin dört bir yanından gelen büyük kalabalık ‘Barış için Koşuyorum’ sloganı altında halk koşusunda start aldı. 5 kilometrelik parkurda Burcu Esmersoy ve Geveze de katıldı. Esmersoy, “Bu maratona davet edildiğimde hiç düşünmeden kabul ettim. Bugün benim doğum günüm ve burada olmaktan çok mutluyum. Benim için çok anlamlı bir hediye oldu. Şehitlerimizin koyun koyuna yattığı bu topraklara barış için fidan dikmenin nasıl bir duygu olduğunu kelimelerle anlatmak çok zor” ifadelerini kullandı.

Geveze ise koşmanın son yıllarda Türkiye’de çok önemli hale geldiğini belirtip “Barış için koşmak çok önemli. Bu topraklarda bu koşuyu gerçekleştirmek benim için çok kıymetli” dedi.

Maratona Türk atletler damga vurdu

Turkcell Gelibolu Maratonu’nu, erkeklerde 2 saat 39 dakika 43 saniyelik derecesiyle Kefyalew Deja Buruse ilk sırada bitirdi. Kadınlarda 4 saat 11 dakika 21 saniye ile Şirin Mine Kılıç birinci oldu.

Yarı maratonda ilk üç sırayı, erkeklerde Aydın Çeken, Volkan Yıldız ve Zekeriya Yılmazel, kadınlarda ise Raluca Apostol, Buse Aygün, Jale Başak aldı. Turkcell Gelibolu Maratonu’nun 10 kilometrelik maraton etabında erkeklerde birinciliği Ahmet Tek ikinciliği Krekar Abdullah Mustafa, üçüncülüğü Hasan Tek kazandı. Kadınlar yarışını ise Amal Mohammed, Elif Polat ve Gözdenur Güvenbaş ilk üç sırada bitirdi.

En yaşlı atlet 89 yaşındaki Erdoğan Dulda oldu

Turkcell Gelibolu Maratonu’nda mücadele eden en yaşlı atlet, 89 yaşındaki Erdoğan Dulda oldu. Dünyanın en önemli tematik parkurlarından biri olarak kabul edilen Gelibolu Yarımadası’ndaki koşuda, finiş gören en yaşlı isim 89 yaşındaki Erdoğan Dulda oldu. Dulda, aynı zamanda Türkiye’nin en yaşlı koşucusu unvanına sahip. Turkcell Gelibolu Maratonu’nda 10 kilometre kategorisinde yarışan Dulda, 6 yıl önce de Anzak Koyu’nda koştuğunu belirtip, “Çok duygulanıyorum. Hislerimi anlatmakta gerçekten çok zorlanıyorum. Atalarımızın Cumhuriyetimizi kurmak için hayatlarını kaybetmişlerdi. Bu topraklar için gözlerini kırpmadan ölümü gitmişlerdir. Gençlerin bu duyguları anlamasını istiyorum. Turkcell Gelibolu Maratonu Türkiye’nin en büyük koşusu, en anlamlı koşusudur. Bu maratonun sürekli hale gelmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Murat Yüksel