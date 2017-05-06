Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Teknoloji »
  • Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Demir: 'Dijitalleşmede ülkemiz için üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız'

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Demir: 'Dijitalleşmede ülkemiz için üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız'

Ankara’da düzenlenen Türkiye Bilişim Zirvesi kapsamındaki “İşletmeciler Oturumu”na konuşmacı olarak katılan Turkcell Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir “Dijitalleşme noktasında BTK, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gibi kurumların rehberlik yönünün ön plana çıktığı bir ekosistemde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız” dedi.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Demir: Dijitalleşmede ülkemiz için üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız

06 Mayıs 2017 13:44


Dijitalleşmede Türkiye’ye öncülük eden Turkcell, bu konuda yerli üretimi desteklemeye, konuyu gündeme getirmeye devam ediyor. Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Bilişim Zirvesi’ne katılan Turkcell Hukuk ve Regülasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, “İşletmeciler Oturumu”nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer tutan yerli üretime ve ULAK projesine dikkat çekti.

Demir, dijitalleşme noktasında gayret içinde olduklarını belirterek, “BTK, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gibi kurumların rehberlik yönünün ön plana çıktığı bir ekosistemde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında Türkiye’nin yaklaşık 80 yıl önce uçak imalatı konusunda çalışmalar yaptığını ve 1944 yılında ilk İstanbul-Ankara seferinin gerçekleştirildiğini hatırlatarak şirket içinde çok konuştukları bu hikayenin kendilerini motive ettiğini dile getirdi: “Bu hikaye, 80 yıl öncesinin imkanlarıyla bir şey hedeflendiği zaman bir ürünün ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bugün birçok ulus, bir hedefe kilitlenirse kıt kaynaklarıyla bile hedeflerini hayata geçirebilir.”

5G sürecinin de uçak üretim süreci gibi düşünülebileceğini belirten Demir, “5G ile seyahat çok hızlı bir uçakla bir yerden bir yere gitmeye benziyor” ifadesini kullandı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu olan ULAK projesine çok önem verdiklerinin altını çizen Demir, ürünü kendi sistemlerine entegre etmek ve en fazla düzeyde kullanmak konusunda heyecanlı olduklarını kaydetti.

Büyük yatırımlar için büyük şirketler oluşturulması ve firmaların sorunlarının çözülmesi gerektiğini kaydeden Demir, “15 Temmuz sürecini yaşamış bir ülkede kimsenin ülkeyi yavaşlatma lüksü yok” dedi.  


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!