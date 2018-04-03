Turkcell Global Bilgi evden çalışan müşteri temsilcisi sayısını 500’e yükseltmeyi hedefliyor

Hayata geçirdiği 'Evden Çalışan Müşteri Temsilcisi' iş modeliyle çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en prestijli organizasyonlarından Contact Center World tarafından 'En İyi Evden Çalışan Müşteri Temsilcisi Yapısı' ödülü kazanan Turkcell Global Bilgi, home agent altyapısını 2018’de daha da güçlendirecek. Şu an 234 kişilik bir ekibe ulaşan ve yüzde 90’ı kadın olan evden çalışan müşteri temsilcisi sayısının 500 kişiye çıkması hedefleniyor.

Çalışan memnuniyeti ve verimliliğini artırmak için tercih edilen evden çalışan müşteri temsilcisi modeli; yüksek kişisel yetkinliklere sahip ancak evden çalışmak isteyen kadınlar tarafından tercih ediliyor. Home Agent olarak evden çalışanlar, esnek ve dinamik yapı sayesinde özellikle kriz durumlarından etkili çözümler üretmek üzere önemli görevler üstleniyor.

"En önemli gündemimiz kadın istihdamını artırmak"

Klasik çağrı merkezi servislerinin ötesine geçerek hizmet verdiği markanın baştan uca müşteri deneyimini tasarladıklarını vurgulayan Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, "Hizmet verdiğimiz firmaların iş hedeflerine ortak oluyor ve sektörel çözümlerimiz ile müşteri deneyiminde fark oluşturacak, hayranlık uyandıracak çözümler sunuyoruz. Aldığımız ödüller arasında 'Dünyanın En İyi Müşteri Deneyimi Merkezi' ve 'Avrupa'nın En İyi Çağrı Merkezi' bulunuyor. Hayata geçirdiğimiz 'Evden Çalışan Müşteri Temsilcisi / Home Agent' iş modeli ile de önemli başarılar elde ettik. Üstün altyapımız sayesinde ofis ortamını eve taşıyarak özellikle kadınların ekonomiye katılmalarını sağlıyoruz. Evden çalışan müşteri hizmetleri yetkilisi sayımızı 500’e çıkartacağız" dedi.

Evde online müşteri hizmetleri merkezi

Uzaktan eğitimle hizmet öncesi yetkinlikleri geliştirilen evden çalışanlar, kurulan iletişim altyapısı sayesinde hem müşterileriyle görüşüyor hem de takım liderleriyle sürekli irtibat halinde oluyor ve destek alıyor. Kendi evlerinde, konforlu bir çalışma ortamında müşteriler için çözümler üreten home agent’lar, belirli dönemlerde merkez ofiste düzenlenen önemli toplantılara da katılarak Turkcell Global Bilgi ailesi içerisinde olmanın farkını yerinde hissediyorlar.