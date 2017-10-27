Turkcell Global Bilgi ve SunExpress işbirliğinin 1’inci yılını kutluyor

Turkcell Global Bilgi, havacılık sektörünün önemli şirketlerinden SunExpress Havayolları ile 1 yıl önce başladığı yolculuğuna devam ediyor. SunExpress Havayolları’na İzmir merkezli çağrı merkezi hizmeti veren Turkcell Global Bilgi, operasyonlarına Şanlıurfa’yı da dahil etti. İzmir ve Şanlıurfa’daki çağrı merkezlerinde görev yapan 100’e yakın donanımlı Turkcell Global Bilgi personeli, SunExpress yolcularına 7 gün 24 saat Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Almanca dillerinde, ayrıca SunExpress’in acentelerine de özel talep, değişiklik ve teknik konularda destek veriyor.

Çağrı merkezinin çok ötesinde hizmet

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Turkcell Global Bilgi yıllara dayanan tecrübesi, üstün teknolojik altyapısı ve uzman kadrosuyla hizmet verdiği firma sayısını artırmaya devam ediyor. Klasik çağrı merkezi servislerinin ötesine geçerek hizmet verdiğimiz markanın baştan uca müşteri deneyimini tasarlıyor ve uyguluyoruz. Markaların müşterisine yaşatmak istediği deneyimi kendi iş hedefimiz ile entegre ederek ihtiyaca cevap verecek kişisel çözümler üretiyoruz. SunExpress Havayolları ile projeyi konuşmaya başladığımız anda müşteriye bakışımızdaki ortak noktaları görmemiz bizi heyecanlandırmıştı. Bugün havacılık sektörünün önemli bir şirketi olan SunExpress ile başladığımız güzel birlikteliğimize devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, müşteri memnuniyetinin SunExpress’in en önemli kurumsal değerlerinden biri olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: "Her yıl farklı milletlerden ortalama 8 milyon civarında misafirimizi sevdiklerine ya da istedikleri tatil destinasyonlarına taşıyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim öncelikli konularımızdan biri. SunExpress ekip üyelerinin büyük çabaları sayesinde bu yıl müşteri memnuniyeti başarı oranımızı rekor bir orana yükselttik. Bu inanılmaz performanslarından dolayı bütün SunExpress çalışanlarına teşekkür ediyorum ve tabii ki bundan bir yıl önce çağrı merkezi hizmetlerimizin verilmesi yönünde işbirliğimizi başlattığımız Turkcell Global Bilgi’ye de hem bu işbirliğimiz hem de bu başarıdaki önemli katkıları için teşekkür ediyorum. Bu bir yılı değerlendirdiğimizde Turkcell Global Bilgi ile işbirliği yaparak doğru bir karar verdiğimizi söyleyebilirim. Verilen hizmet, dünyanın önde gelen tatil havayollarından biri olan SunExpress’in pozisyonunun güçlenmesinde önemli katkı sağlamaktadır".

1 milyondan fazla çağrı yanıtladı

Yapılan açıklamada, SunExpress’e İzmir ve Şanlıurfa lokasyonlarından hizmet veren Turkcell Global Bilgi, 1 yıl içinde 800 bin Türkçe, 250 bin Almanca ve 15 bin İngilizce olmak üzere 1 milyondan fazla kişiyle iletişime geçti. Ayrıca 175 bin kişiye de e-posta yoluyla hizmet verildi.