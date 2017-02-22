Müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi, kurulduğu günden bu yana gösterdiği büyüme ivmesine paralel olarak 2016'da 2 bin 100 kişiye istihdam sağladığını düzenlediği toplantıyla açıkladı. 2016'da değer üretecek yatırımlar ve teknolojik atılımlarla önümüzdeki dönemde hızla sürdüreceğini açıklayan şirket, şu an Türkiye'de 14 lokasyonla müşterilerine hizmet veriyor.

Erzurum Çağrı Merkezi ile sektörde bir ilki gerçekleştirerek sektörün Anadolu'daki yatırımlarına öncü olan ve bugün toplam 11 bin 200 kişiye istihdam sağlayan Turkcell Global Bilgi, 2017'de Anadolu'daki yatırımlarına hız kesmeden devam ederek bin 500 kişiye daha istihdam sağlayacak. Tüm lokasyonlarında kapasite kullanım oranını arttırma hedefi ile yıla başlayan şirketin yapacağı işe alımların en büyük hacmini müşteri temsilcisi pozisyonu oluşturacak. Müşteri temsilcisi dışında bilgi teknolojileri, finans, insan kaynakları, iş geliştirme gibi spesifik uzmanlık pozisyonları için de istihdam alanları açılacak.

Finansta ve özel sektörde büyüme

Sektörde bankalara dış kaynak hizmeti sunan ilk 3 firma arasında yer alan şirket, 2016 yılında finans sektöründe yüzde 31'lik bir büyüme kaydetti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl portföyüne yeni müşteriler ekleyerek hizmet ağını genişleten ve çeşitlendiren Turkcell Global Bilgi, özel sektörde gösterdiği yüzde 28'lik büyüme ile de önemli bir başarıya imza attı ve hizmet verdiği müşteri sayısını Turkcell dahil 60'a ulaştırdı.

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Turkcell Global Bilgi olarak şirketimizi sadece çağrı merkezi olarak değil, baştan uca müşteri deneyimini tasarlayan ve uygulayan bir merkez olarak konumluyoruz. Kurumsal müşterilerimizin; satış, tahsilat, müşteri deneyimini iyileştirme ve müşteri memnuniyetini artırma hedeflerini birlikte belirleyerek stratejik bir iş ortağı olarak hareket ediyoruz. Akıllı telefon, bilgisayar, internet ve sosyal medya kullanımındaki artış ile tetiklenen interaktif iletişim ihtiyacı, beklentileri değiştirerek müşterilerin zaman ve mekan sınırı olmadan hizmet alma talebini artırdı. Bu kapsamda, dijitalleşmeye yatırım yaparak her kanaldan etkin müşteri deneyimi sunmayı ve operasyon kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Anlık mesajlaşma platformları üzerinden müşteri hizmetleri sunmak ve robotlar öncelikli yatırımlarımız olacak. Tamamen kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz RobotSale uygulaması ile yepyeni bir satış mecrası oluşturduk" dedi.

Aynur, sözlerini şöyle tamamladı: "Sektör yatırımlarının Anadolu'ya kaymasına öncülük eden ve farklı illerde gerçekleştirdiği yatırımlarla binlerce kişiye yeni iş imkanı sunan şirketimiz bu anlamda ülke ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Çağrı merkezleri sayesinde Anadolu'da eğitim görmüş gençlerimiz iş bulmak amacıyla artık büyük şehirlere gitmek zorunda kalmıyor, çağrı merkezlerinin sunduğu iş imkanlarıyla doğduğu, büyüdüğü şehirde hayatlarını kurma şansını yakalayabiliyor. 2017'de hedeflerimizi gerçekleştirip yeni istihdam alanları oluşturacağız. Yıl sonuna kadar toplam bin 500 kişiye daha iş imkanı sağlayacak olmaktan ötürü çok mutluyuz. Ülkemizin geleceği olan gençlere yatırım yapmaya devam edecek, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.