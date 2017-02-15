Turkcell, İstanbul Şehir Üniversitesi Kariyer Merkezi işbirliğiyle ‘Turkcell GNÇYTNK Kampüsünde’ buluşmasını gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Doğu kampüsünde gerçekleşen etkinliğe Turkcell ICT CRM İş Zekâsı Dijital Yetenekler Direktörü İnanç Çakıroğlu ile Turkcell İnsan Kaynakları Direktörü Hasan Kaya katılarak öğrencilerle görüşlerini paylaştı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise tiyatro sanatçıları İlker Elibol ve Bülent Çolak sahne alarak öğrencilere keyifli dakikalar yaşattıkları belirtildi.