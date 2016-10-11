Türkiye’nin ilk ve tek, Avrupa'nın ise kule sayısı bakımından beşinci büyük kule ve altyapı operatörü olduğu belirtilen şirket Global Tower'ın halka arzı sürecinde fiyat aralığı belirlendiği açıklandı. Talep toplama sürecinde Global Tower’ın pay fiyatı 3,82 TL ile 4,46 TL aralığında olacak. Global Tower'ın yurt içinde halka arzına İş Yatırım, yurt dışında ise Citigroup Global Markets Limited (Citi) liderlik ettiği kaydedildi.

Yapılan açıklamaya göre; Global Tower'ın yurt içi ve yurt dışında gerçekleşecek halka arzı ek satış opsiyonu da dahil olmak üzere şirketin ödenmiş sermayesinin yüzde 25'ine kadar yapılacak. Paylar Türkiye’de bireysel ve kurumsal yatırımcılara arz edilirken, yurtdışında ise hedef uluslararası nitelikli yatırımcılar olacak. Halka arz edilecek olan Global Tower payları Borsa İstanbul’da işlem görecek.

Ayrıca halka arza ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından inceleme aşamasında olduğu belirtilirken, gerekli onayların alınmasını takiben ilgili mevzuat çerçevesinde ilan edileceği kaydedildi.