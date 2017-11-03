Turkcell kimin? Ahmet Akça kimdir?

Yerli otomobil üretecek firmaların açıklanmasının vatandaşlar tarafından Turkcell'in sahibi kim, Ahmet Akça kimdir sorularının cevapları araştırılıyor. İşte bu haberimizde tüm bunlar ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Turkcell ; Türkiye merkezli yerli ve millî olan teknolojik iletişim operatör şirketidir. GSM, 2G , 3G , 4G ve 4.5G operatörüdür. GSM 900, UMTS2100, LTE800, LTE900, LTE1800, LTE2100, LTE2600 teknolojilerini kullanarak hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bu yana, lisans bedeli de dahil olmak üzere, yurt içerisinde, Turkcell ileriye dönük hedeflerinde 18 milyar Lira yatırım yapmayı hedeflemiştir ve yüzbinlerce Türk vatandaşına iş istihdamı sağlamıştır. Turkcell Grubu, yaklaşık 3 milyar TL gelir ile tarihinin en yüksek ‘çeyrek’ gelirine ulaştı. 28 Kasım 2008 tarihinde yapılan Üçüncü Nesil A Lisansı ihalesini Turkcell, 358 milyon € ile kazandı. Şirket Çin merkezli ZTE ve Huawei firmalarının telefonlarını kendi markası alında satışa sunmaktadır. Türkiye'de operatör markasıyla çıkan ilk telefonlardan olan T10 yerini her yıl çıkan yeni cihazlara bırakmıştır. Sırasıyla T10, T11, T20, T21(Maxiplus 5), T30, T40, T50, T60 ve T70 modelleri Turkcell kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. Telefonların büyük bir kısmı ZTE tarafından üretilmektedir.

Turkcell 2014 yılının 1. çeyreğinde Türkiye'nin 4G'li ilk telefonu olan yeni amiral gemisi Turkcell T50'yi tanıtmıştır. Aynı zamanda Turkcell T50'nin yanında yeni nesil saat olan Turkcell T-Fit'i tanıtmıştır. Türkiye'de GSM temelli mobil iletişim, Şubat 1994'te Turkcell'in hizmete girmesiyle başladı. 27 Nisan 1998'de T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile 25 yıllık GSM lisans anlaşması imzaladı. Turkcell aynı zamanda Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaktadır.

Turkcell dünyada HSPA+ teknolojisini kullanan ilk operatörlerden biri olmuştur. HSPA+ teknolojisini şebekesinde ilk uygulaya operatörlerden biri olarak data kullanımındaki artışa paralel iki yeni HSPA+ teknolojisini daha hayata geçirmişlerdir. Üç Taşıyıcılı HSDPA ile DC-HSUPA teknolojileri sayesinde, dünyada ilk defa 3G şebekesinde 63,3 Mbps’a varan veri indirme hızı; ayrıca 11,5 Mbps’a varan veri yükleme hızı sağlanabilmektedir. Turkcell, Türkiye'nin evlere kadar saniyede 1000 Mbps'e varan hızlarda fiber genişbant erişimi sağlayan ilk telekom operatörüdür

TURKCELL KİMİN?

Turkcell'in kurucu ortakları, daha önceden Telecom Finland Ltd. olarak bilinen ve şu anda TeliaSonera'nın sahip olduğu Sonera Holding, Çukurova Grubu ve MV Holding'dir.

Çukurova Grubu Türkiye'nin önde gelen grupları arasında yerini korumaktadır. 2002 yılının Aralık ayında Finlandiyalı telekom hizmetleri sağlayıcısı Sonera Corporation ve İsveçli telekom operatörü Telia şirketlerinin birleşmelerinin ardından kurulan TeliaSonera ise, özellikle İskandinav pazarlarında faaliyet gösteren güçlü bir operatördür.

Türkiye'de GSM altyapısının ve Turkcell'in kuruluşu, operasyonel hayata geçmesi ve servislerin geliştirilmesi aşamasında, Sonera Holding'in mobil iletişim, Çukurova Grubu'nun ise yaygın pazarlama ve dağıtım deneyimlerinden geniş ölçüde faydalanılmıştır.

Turkcell'in çıkarılmış sermayesi 2.200.000.000 TL nominal değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve 2.200.000.000 adet hisseyi içermektedir. Turkcell hisse senetleri 11 Temmuz 2000 tarihinden bu yana, Borsa İstanbul'da hisse senedi, New York Borsası'nda ise ADS şeklinde işlem görmektedir. Halen 2 ADS 5 hisse senedini temsil etmektedir.

AHMET AKÇA KİMDİR?

Ahmet Akça, SPK kararı ile Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır. 1981-1988 yılları arasında cam ve gıda sektörlerinde Dış Ticaret Müdürü olarak görev alan Akça, 1988’de uluslararası bir dış ticaret şirketinde üstlendiği Genel Müdürlük görevini 1992 yılına kadar sürdürmüştür. Daha sonra kendi işini kuran ve halen bu işi yürütmekte olan Ahmet Akça, lojistik hizmetleri veren Akça Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Ocak 2010’da Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin kuruluşunda Mütevelli Heyeti Üyesi olarak yer alan Akça, Kasım 2011’den bu yana aynı üniversitede Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev yapmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde eğitimine bir süre devam eden Akça, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur.

