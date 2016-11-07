Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Turkcell, kişisel depolama servisinin adını değiştirdi

Turkcell, kişisel depolama servisinin adını değiştirdi

Türkiye'nin en çok tercih edilen bireysel depolama servislerinden biri olan 'Akıllı Depo', dünya çapında daha büyük kitlelere hizmet vermek için ilk adım olarak uygulamanın ismi lifebox olarak değiştirildi.

Turkcell, kişisel depolama servisinin adını değiştirdi

07 Kasım 2016 10:56

Turkcell, bireysel veri depolama servisi Akıllı Depo’nun ismini değiştirerek lifebox yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; halihazırda 3,2 milyon kullanıcıya hizmet veren Türkiye’nin en popüler bireysel depolama servisinin, Türkiye’deki tüm internet kullanıcılarına ve global ölçekte dünya pazarına açılma yolunda önemli bir adım atılmış olduğu bildirildi. Yeni özellikler ile kullanıcılar artık lifebox’taki fotoğraf ve videoları arasında tarihe veya fotoğrafın çekildiği yere göre arama yapabiliyor. Örneğin Bodrum’da çekilen fotoğrafları listelemek için lifebox’taki arama kısmına 'Bodrum' yazmak yeterli oluyor. Kullanıcılar fotoğraf ve videolarından dilediklerini seçip kendi hikayelerini oluşturarak, bu hikayeleri sosyal medyadan paylaşabiliyorlar. Fotoğraf baskı özelliği ile ise kullanıcılar seçtikleri fotoğrafları baskıya gönderip isterlerse fotoğraf kağıdına, isterlerse kupa, puzzle, kanvas tablo baskısı şeklinde bastırarak kargo ile adreslerine gönderilmesini sağlayabiliyorlar.

Yapılan açıklamada, bugüne kadar 2,5 milyon GB’tan fazla verinin yedeklendiği lifebox’ta, kullanıcıların bilgileri üst düzey şifreleme ile saklandığı, bu sayede kullanıcılar fotoğraf, video veya diğer dokümanlarını güvenle yedekleyebildiği belirtildi. Lifebox’taki otomatik yedekleme özelliği ile çekilen fotoğraflar otomatik olarak kullanıcıların lifebox hesabına yedeklendiği belirtilerek, bu özellik sayesinde kullanıcıların telefonu bozulsa veya kaybolsa bile kullanıcıları fotoğraf ve videolarına diledikleri zaman diledikleri yerden ulaşılabildiği kaydedildi.

Ayrıca, Platinum kullanıcılarına 500 GB’lık saklama alanı ve 5 GB’lık mobil internet kullanımı sunulan uygulamanın, akıllı telefon ve tabletlere AppStore ve Google Play’den ücretsiz indirilebildiği açıklandı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!