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Turkcell medya ajansını seçti

Turkcell, medya planlama ajansını belirlemek amacıyla açtığı konkur sonucunda BPN İstanbul ile çalışma kararı aldı.

Turkcell medya ajansını seçti

02 Aralık 2016 12:30

Turkcell, medya planlama ajansını belirlemek amacıyla açtığı konkur sonucunda BPN İstanbul ile çalışma kararı aldı. Bu işbirliği kapsamında marka, tüm grup şirketleri için gerçekleştirilecek medya planlama faaliyetlerini BPN İstanbul ile yürütecek.

Turkcell Medya Planlama Direktörü Aslıhan Ahızkal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Turkcell markasının medya planlamasını 2014 yılından beri sektörün değerli iki ajansı Open ve BPN ile birlikte yönetiyorduk. İşbirliği içinde olduğumuz iki ajans da sektörel başarısı, yenilikçi yaklaşımları ve stratejik yönlendirmeleri ile bize çok büyük katkı sağladı. Ancak pazarlama dünyasındaki değişimler bizi daha bütünsel ve inovatif medya planları hayata geçirmeye yöneltti. Bu nedenle tek ajans ile ilerlemeye karar verdik. Medya ajansımızı belirlemek için açtığımız konkur sonucunda 01 Ocak 2017 itibari ile yolumuza BPN İstanbul ile devam edeceğiz. Bu işbirliği ile birlikte daha nice başarılı projelere imza atacağımıza inancımız tam" dedi.

BPN İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Kavrazlı ise "Klasik medya planlama anlayışının ötesinde, ölçülebilir ve yenilikçi bakış açılarına ihtiyaç duyduğumuz bu ortamda, Türkiye'nin en büyük reklam vereni ve küresel bir teknoloji oyuncusu olan Turkcell için, BPN Istanbul olarak bir dönüşüm platformu paylaştık. Planlarımızın ve heyecanımızın ödüllendirilmiş olması bizler için büyük bir mutluluk. Önümüzdeki günlerde dünya çapında örnek olacak bir anlayışı hayata geçirmek için yola çıkıyoruz" şeklinde konuştu. 


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