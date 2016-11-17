Turkcell Akademi, Suriyelilerin yeni hayatlarına daha kolay adapte olabilmeleri amacıyla geliştirdiği ‘Merhaba Umut’ uygulamasıyla sadece 1 ayda 130 bin aktif kullanıcıya ulaştı. Suriyeli göçmenlerle birlikte anadili Arapça olan ve Türkiye’de kısa ya da uzun süreli kalacak herkesin, Türkçe öğrenme, iletişim kurma ve bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayan uygulama; herkese açık ve ücretsiz. Uygulama Türkçe günlük konuşma dili, sesli çeviri, acil durumlar ve Türkiye’deki günlük yaşam için gerekli bilgilerin yanı sıra Arapça Çağrı Merkezi’ne kolay ulaşım özelliklerini barındırıyor.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell Akademi tarafından geliştirilen uygulama ile ilgili olarak "Bugüne dek attığımız her adımda sahip olduğumuz teknoloji gücünü toplum için faydaya dönüştürmeyi hedefledik. ‘Merhaba Umut’ projesini geliştirirken de bu idealle yola çıktık ve ülkemiz sınırları içerisine kısa ya da uzun süreli dahil olan bireylerin bizlerle birlikte yaşarken aynı koşullara sahip olmasını istedik. Yine odağımıza fırsat eşitliğini aldığımız projemizde amacımız, başta Suriyeliler olmak üzere ana dili Arapça olan göçmenlerin ülkemizde dil ve kültür olarak yabancılık çekmelerinin önüne geçmekti. Bunu sadece bir ay gibi kısa sürede 130 bin aktif kullanıcıya ulaşarak büyük oranda başardığımızı gururla söyleyebilirim. Bundan sonra da Suriyeli genç ve çocukların travmadan uzak, anlamlı bir yaşam şansı elde edebilmeleri için, içinde bulundukları uyum sürecinde teknolojimizle yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hayati konularda mobil iletişim teknolojisinin çok kritik bir öneme sahip olduğunu belirten GSMA Genel Müdürü Mats Granryd "4,8 milyar kullanıcıyı birbirine bağlayan mobil iletişim sektörü dünyanın her yerinde hayatları iyileştirmek için büyük bir potansiyele sahip. Mülteciler bu nüfus içinde en kırılgan, yaşama koşulları en zorlu gruplar arasında. Mobil iletişim sektörü, mültecilerin ve insani krizlerden etkilenen tüm grupların aileleriyle iletişimde kalmalarında, hayati bilgilere ve kritik hizmetlere ulaşmalarda çok önemli bir rol üstleniyor. Turkcell gibi GSMA üyelerinin bu alanda üstlendiği liderliği takdir ediyoruz. Merhaba Umut gibi girişimler mültecilere ulaşmada mobil iletişim gücünün nasıl kullanılabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kullanıcılarının yüzde 98’i tarafından tavsiye edilen ‘Merhaba Umut’ uygulamasının en çok Türkçe öğrenme ve iletişim kurma ihtiyaçlarına yardımcı olan ‘Türkçe Öğrenme’ ve ‘Sesli Çeviri’ özellikleri tercih ediliyor. ‘Türkçe Öğrenme’ bölümündeki sesli öğrenme kartları 72 milyon kez görüntülenirken, konuştuğunu anında çeviren ‘Sesli Çeviri’ özelliği ise 1,5 milyon kez kullanıldı.

Merhaba Umut uygulamasındaki ‘Türkçe Öğrenme’ özelliği ile günlük hayatta en çok kullanılan kelime ve cümlelerin görsel ögelerle zenginleştirilmiş metinlerine, telaffuzuna ve Arapça anlamına ulaşılabiliyor. Mini testlerle öğrenme seviyesi ölçülebildiği gibi akıllı arama özelliğiyle de ihtiyaç duyulduğunda daha önce kullanılan tercümelere hızlıca ulaşmak mümkün oluyor. Uygulamanın en çok kullanılan özelliklerinden ‘Sesli Çeviri’, söylenen kelime ya da cümleyi anında hem sesli hem de yazılı olarak Arapça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya çeviriyor.

‘Faydalı Bilgiler’ bölümünde Türkiye’de günlük yaşamda ihtiyaç duyulan resmi işlemler, sağlık, eğitim, seyahat, barınma ve destek hizmetleri gibi birçok farklı konuda önemli bilgilere kolayca ulaşılabiliyor. ‘Yakınımdaki Yerler’ ile kullanıcıya en yakın resmi kurum, hastane, eczane, banka, cami, polis merkezi, otobüs durağı gibi önemli yerler isim, adres ve uzaklıklarına göre gösteriliyor ve harita üzerinden yol tarifi veriliyor. Uygulama ile Turkcell’in Arapça Çağrı Merkezi’ne tek tıkla ulaşmak mümkün oluyor. Turkcell mağazalarını ziyaret eden Suriyelilere ‘Merhaba Umut’ uygulamasının, ücretsiz ve tüm operatörlerin kullanıcılarına açık olduğu bilgisi verilerek, uygulama özellikleri anlatılıyor, akıllı telefonlarına indirilmesi sağlanıyor. Herhangi bir abonelik gerektirmeyen uygulama Apple AppStore ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.