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Turkcell Platinum 10 müşterisini Dubai'ye uçuracak

Turkcell Platinum, Miles&Smiles programı iş birliğiyle gerçekleşen kampanya kapsamında 10 müşterisini Dubai'ye uçuracak.

Turkcell Platinum 10 müşterisini Dubaiye uçuracak

20 Temmuz 2017 13:06

Turkcell Platinum, Miles&Smiles programı iş birliğiyle gerçekleşen kampanya kapsamında 10 müşterisini Dubai'ye uçuracağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Turkcell Platinum, Türk Hava Yolları Miles&Smiles programı işbirliği ile gerçekleşen kampanya kapsamında 10 müşterisini Dubai’ye uçuracak.

Kampanyaya katılmak için Turkcell Platinum’un cep telefonu uygulamasındaki 'çekilişe katılın' butonuna tıklayıp formu dolduran herkes, Dubai’ye gidiş dönüş uçak bileti kazanma şansına sahip olacak. 10 Ağustos’a kadar sürecek kampanya kapsamında her gün çekilişe katılıp, kazanma şansını artırmak mümkün. 14 Ağustos’ta yapılacak çekilişte kazananların Miles&Smiles hesabına İstanbul-Dubai gidiş dönüş uçak biletinde kullanılmak üzere 35 bin mil yüklenecek. Üstelik millerle alınacak uçak bileti sırasında çıkacak vergiler de Turkcell Platinum tarafından karşılanacak. Miller 1 Kasım-30 Kasım 2017 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde İstanbul-Dubai için tek kişilik gidiş dönüş biletlerinde kullanılabilecek. 


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