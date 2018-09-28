Turkcell Platinum Bosphorus Cup 29 Eylül'de başlıyor

Türkiye'nin en uzun soluklu yelken organizasyonlarından biri olan ve bu sene 17'nci kez dünyanın dört bir yanından yelken tutkunlarını İstanbul'da buluşturacak Turkcell Platinum Bosphorus Cup, 29-30 Eylül tarihlerinde koşulacak. Boğaz'da yılın en renkli günlerine ev sahipliği yapan ve bu yıl dördüncü dördüncü kez Turkcell Platinum desteğiyle düzenlenen organizasyonda, yaklaşık 10 ülkeden, 80 yelkenli ve 800 yelkenci mücadele edecek.

Bütün: "Boğazdaki yelken şölenine tüm İstanbullular'ı bekliyoruz"

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, "Ülkemizin ve dünyanın göz bebeği İstanbul Boğazı'nda böylesine prestijli bir turnuvayı sporseverlerle buluşturmanın heyecanını ve keyfini yaşıyoruz. Turkcell Platinum olarak bir yandan müşterilerimize eşsiz bir deneyim sunarken bir yandan da Bosphorus Cup gibi özel turnuvalara destek vererek ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Yerli ve yabancı yelkenciler iki gün boyunca kıyasıya yarışırken, Boğaz'ı da yelkenleriyle renklendirecekler. Tüm yelkencilere şimdiden keyifli yarışlar dilerken, İstanbulluları da Boğaz'daki bu büyük yelken şöleni izlemeye davet ediyorum" dedi.

Renk cümbüşü Boğaz'da başlayacak

İki gün boyunca sürecek ve 3 yarıştan oluşan etkinliğin ilk gününde yelkenler, İstanbul Boğazı'nda mücadele edecek. Boğaz Yarışı'nda tekneler Dolmabahçe'den saat 12.00'de başlayacak, Anadolu Hisarı'nda dönecek ve Çırağan Sarayı önündeki finiş noktasına gelecek. Bosphorus Cup, 30 Eylül Pazar günü Caddebostan etabı ve ardından düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

En güzel izleme noktaları

Yarışmayı en iyi izleneceği noktalar, Beşiktaş sahili-Ortaköy Meydanı, Akıntıburnu-Arnavutköy, Bebek, Kuleli ve Kandilli olacak.