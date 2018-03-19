Turkcell Platinum'da ayrıcalıkların kapısı sanatseverler için açıldı

Müşterilerine hayatın her alanında keyif, konfor ve hız katmak için ayrıcalıkları sunma amacıyla faaliyet gösteren Turkcell Platinum, çok özel bir kültür sanat projesine imza atıyor. Şirket açıklamasına göre yeni projeyle, her hafta bin bir Platinum müşterisi kendilerine özel sunulan kültür sanat ayrıcalıklarıyla buluşacak. Turkcell Platinum, ‘1001 Kültür Sanat’ kampanyasıyla bir yandan müşterilerine ayrıcalıklar sunarken bir yandan da çocukların eğitimine katkı sağlayacak toplumsal faydayı oluşturmayı hedefliyor.

Özel yetenekli çocukların eğitimine katkı

Her hafta 1001 Turkcell Platinum müşterisine değişimli olarak sunulacak kültür sanat faydalarından biri olan hediye kitap kazanma şansı sayesinde, çocuklar yeni kitaplara kavuşabilecek. Turkcell Platinum uygulamasına girerek kampanyaya katılanlar, kitap hakkını ister kendileri kullanabilecek, isterlerse öğrencilere hediye edebilecek. Bu sayede kampanyaya katılanlar, Turkcell Zeka Küpü Projesi kapsamında özel yetenekli çocukların eğitim gördüğü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri’ne kitap desteği verebilecek. Bunun için uygulamadaki ‘Kitap hakkımı Bilim ve Sanat Merkezleri’ne hediye etmek istiyorum’ seçeneğini tercih etmek yeterli olacak. Kitaplar, Turkcell tarafından ilgili merkezlere iletilecek.

Turkcell Platinum ile ‘1001 Kültür Sanat’ ayrıcalıklarında kitap hediyesinin yanı sıra kültür sanatın gelişimine katkı sağlayacak ayrıcalıklar da bulunuyor. Sanatsever Platinum müşterileri, dünyaca ünlü kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde davetiye kazanma fırsatına sahip olacak. Bu sayede birbirinden özel performansları yerinde ayrıcalıklı olarak izleyebilecek. Sinemasever Platinum müşterileri ayrıca her hafta vizyona giren birbirinden özel filmleri yakınlarıyla izleme fırsatı kazanacak.