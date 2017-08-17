Diğer
Kategoriler

Turkcell Sesi Görenler, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyonluk peşinde

Turkcell’in ana sponsorluğundaki Türkiye Görme Engelli Futbol Takımı Turkcell Sesi Görenler, son şampiyon unvanıyla gittiği Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası’nda unvanını korumaya çalışacak. Berlin’in ev sahipliğinde 18-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonda B Grubu’nda yer alan ay-yıldızlılar, ilk maçında 19 Ağustos Cumartesi günün Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Sesi Görenler, Avrupa Futbol Şampiyonasında şampiyonluk peşinde

17 Ağustos 2017 11:49

Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) himayesinde, Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Milli Takımı, yarın Almanya’da başlayacak Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası’nda unvanını korumak için mücadele edecek. Berlin’in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona son şampiyon olarak katılan ay-yıldızlılar, B Grubu’nda mücadele edecek. 18 Ağustos’ta (yarın) başlayacak ve 26 Ağustos Cumartesi günün oynanacak finalle tamamlanacak Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, Belçika, Gürcistan, İspanya ve Rusya ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

İki grupta ilk ikiye giren takımların yarı finale yükseleceği şampiyonada Türkiye’nin ilk rakibi Belçika olacak. 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma 20.30’da başlayacak. Grubun diğer maçında ise saat 18.00’de Gürcistan’la İspanya karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE’NİN MAÇ PROGRAMI

19 Ağustos Cumartesi

20.30 Türkiye - Belçika

20 Ağustos Pazar

18.00 Rusya - Türkiye

21 Ağustos Pazartesi

14.30 Türkiye - Gürcistan

23 Ağustos Çarşamba

20.30 İspanya - Türkiye
 

Etiketler: TFF, turkcell


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç