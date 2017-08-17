Turkcell Sesi Görenler, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyonluk peşinde

Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) himayesinde, Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Milli Takımı, yarın Almanya’da başlayacak Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası’nda unvanını korumak için mücadele edecek. Berlin’in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona son şampiyon olarak katılan ay-yıldızlılar, B Grubu’nda mücadele edecek. 18 Ağustos’ta (yarın) başlayacak ve 26 Ağustos Cumartesi günün oynanacak finalle tamamlanacak Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, Belçika, Gürcistan, İspanya ve Rusya ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

İki grupta ilk ikiye giren takımların yarı finale yükseleceği şampiyonada Türkiye’nin ilk rakibi Belçika olacak. 19 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma 20.30’da başlayacak. Grubun diğer maçında ise saat 18.00’de Gürcistan’la İspanya karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE’NİN MAÇ PROGRAMI

19 Ağustos Cumartesi

20.30 Türkiye - Belçika

20 Ağustos Pazar

18.00 Rusya - Türkiye

21 Ağustos Pazartesi

14.30 Türkiye - Gürcistan

23 Ağustos Çarşamba

20.30 İspanya - Türkiye

