Turkcell Sesi Görenler, Dünya Futbol Şampiyonası’nda şampiyonluk arıyor

‘Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) desteklediği, Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Milli Takımı, İspanya’da oynanacak Görme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Madrid’in ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlılar, A Grubu’nda mücadele edecek. 7 Haziran Perşembe günün oynanacak ilk maçla başlayacak turnuva 17 Haziran Pazar günü oynanacak finalle tamamlanacak. Türkiye, Dünya Şampiyonası’nda ev sahibi İspanya, Fas ve Tayland ile gruptan çıkmak için karşılaşacak.

Dört grupta ilk ikiye giren takımların çeyrek finale yükseleceği şampiyonada Türkiye’nin ilk rakibi Fas olacak. 8 Haziran Cuma günü oynanacak karşılaşma TSİ 13.30’da başlayacak.

Türkiye'nin maç programı

8 Haziran Cuma 12.30 Türkiye-Fas

10 Haziran Pazar 12.30 Türkiye-Tayland

11 Haziran Pazartesi 12.30 İspanya-Türkiye

Sesi Görenler'in gurur tablosu

2012 Paralimpik Oyunları Katılım

2013 Avrupa Şampiyonası 3.’lük

2015 Avrupa Şampiyonası Şampiyonluk

2016 Paralimpik Oyunları 5.’lik

2017 Avrupa Şampiyonası 5.’lik