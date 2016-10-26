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Turkcell Sesi Görenler Ligi’nde lider, deplasmanda 3 puanı 7 golle aldı

Turkcell’in ana sponsorluğunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun destek verdiği ve Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Turkcell Sesi Görenler Futbol Ligi’nde sekizinci haftaya lider giren Çankaya Belediyesi, konuk olduğu GÖRBİR’i 7-1 mağlup edip koltuğunu korudu.

Turkcell Sesi Görenler Liginde lider, deplasmanda 3 puanı 7 golle aldı

26 Ekim 2016 16:02

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ‘Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği ve Görme Engelli Spor Federasyonu bünyesindeki Turkcell Sesi Görenler Ligi’nde sekizinci haftada lider Çankaya Belediyesi, Ankara’da GÖRBİR’i 7-1 yendi. Bu sonuçla puanını 19’a yükselten Çankaya Belediyesi, Çağdaş Görmeyenler ile arasındaki 3 puanlık farkı da korumuş oldu.

Turkcell Sesi Görenler Ligi’nde zirvenin sahibi Başkent temsilcisinde Emrah Öcal ve Ercan Bayraktar hat-trick yaparken, diğer sayıyı ise Kahraman Kurbetoğlu kaydetti. Ev sahibinin tek golünü ise Serdar Aydın attı.

Turkcell Sesi Görenler Ligi 8. Hafta Toplu Sonuçlar:

Denizli GESK - Ordu GESK: 2-0
Yenimahalle BLD - Kayseri GESK: 0-2
İŞGÖR - Çağdaş Görmeyenler SK: 0-1
GÖRBİR - Çankaya Bld: 1-7
Turkcell Sesi Görenler Ligi 9. Hafta Maçları (30.10.2016)
10.30 Çağdaş Görmeyenler SK - Yenimahalle BLD
10:30 Çankaya Bld. - İŞGÖR
10.30 Kayseri GESK - Denizli GESK
10:30 Ordu GESK - GÖRBİR 


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