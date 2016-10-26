Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ‘Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği ve Görme Engelli Spor Federasyonu bünyesindeki Turkcell Sesi Görenler Ligi’nde sekizinci haftada lider Çankaya Belediyesi, Ankara’da GÖRBİR’i 7-1 yendi. Bu sonuçla puanını 19’a yükselten Çankaya Belediyesi, Çağdaş Görmeyenler ile arasındaki 3 puanlık farkı da korumuş oldu.

Turkcell Sesi Görenler Ligi’nde zirvenin sahibi Başkent temsilcisinde Emrah Öcal ve Ercan Bayraktar hat-trick yaparken, diğer sayıyı ise Kahraman Kurbetoğlu kaydetti. Ev sahibinin tek golünü ise Serdar Aydın attı.

Turkcell Sesi Görenler Ligi 8. Hafta Toplu Sonuçlar:

Denizli GESK - Ordu GESK: 2-0

Yenimahalle BLD - Kayseri GESK: 0-2

İŞGÖR - Çağdaş Görmeyenler SK: 0-1

GÖRBİR - Çankaya Bld: 1-7

Turkcell Sesi Görenler Ligi 9. Hafta Maçları (30.10.2016)

10.30 Çağdaş Görmeyenler SK - Yenimahalle BLD

10:30 Çankaya Bld. - İŞGÖR

10.30 Kayseri GESK - Denizli GESK

10:30 Ordu GESK - GÖRBİR