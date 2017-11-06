Turkcell Superonline ve Level 3'ten işbirliği

İnternet erişimi sektöründe dünyanın önemli devlerinden Level 3, Türkiye'de Turkcell Superonline ile anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmayla, Türkiye'de POP noktası açan ABD'li internet devi, Türk internetini büyük internet omurgasının içine aldı. Böylece dünya çapında kullanıcıların Türkiye'de üretilen bilgiye daha hızlı ulaşmasını mümkün hale getirdi. Anlaşma sayesinde sadece Türkiye'nin değil, komşu ülkelerin de oluşturduğu içerikler Turkcell Superonline ile yapılan anlaşma kapsamında daha geniş kitlelere daha hızlı erişilebilir hale gelecek.

Dünyanın üçte biri Türkiye'de

Yapılan açıklamada Level 3, dünya üstündeki operatörlerin yaklaşık yarısına direkt olarak erişim sağlayarak, dünya üstünde kullanımda olan IP adreslerinin de üçte birinden fazlasına sahip durumda bulunuyor. Ayrıca dünyada birçok içerik sağlayıcı da Level 3'ten hizmet alıyor. Bu nedenle yapılan anlaşmayla birçok küresel içeriğe Türkiye'deki kullanıcıların daha hızlı ve yüksek kalitede erişmesi mümkün olacak.

"İstanbul'u internetin merkezi yapacağız dedik ve sözümüzü tuttuk"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, "Dünya internetinin yükünü taşıyan şirketler, dünyanın her yerinde internet baronları olarak tanımlanıyor. Biz 2008 yılında Turkcell Superonline olarak bu baronların Türk internetini daha etkin bir biçimde taşımaları için Türkiye'ye gelmelerini kendimize hedef olarak koymuştuk. O günlerde ipek yolunu fiber yoluna çevireceğiz dedik. İstanbul'u internetin merkezi yapacağız dedik. Bu çalışmaların son halkası olarak dünyanın alanında bir numarası olan Level 3'ü Türkiye'ye getirmeyi başardık. Böylesine bir dünya devinin Turkcell Superonline'ın kalitesi ve hizmetini seçerek ülkemize gelmesinden son derece son derece mutluyuz. Bunu yapmak için var gücümüzle çalıştık. Bu başarımızda bizim kadar tüm dünyanın takip etmek istediği içerikleri oluşturan başta Türk dizi yapımcıları olmak üzere tüm içerik üreticilerinin de çok büyük bir payı ve emeği var. Level 3'le yaptığımız bu işbirliğinin, Türk içeriklerinin de dünyaya açılması ve daha yüksek gelir elde etmesini sağlayacak bu kazan kazan ilişkisini daha geliştirmesine vesile olacağı için de son derece gururluyuz" dedi.

Türk dizileri dünyada daha hızlı seyredilebilecek

Yapılan bilgilendirmede; dünyada internete girmek isteyen bir kullanıcı, aradığı bilginin bulunduğu sunucuya gitmek için birbirine bağlı noktaların yönlendirmesiyle hareket ediyor. Yönlendirme sayısının artması, istenen yere gidilmesini yavaşlatıyor ve bilgiye ulaşılmasını daha zor hale getiriyor. Level 3'ün Turkcell Superonline ile anlaşmasıyla dünya üstündeki kullanıcıların Türkiye'de üretilen video ve benzeri içeriklere ulaşması daha hızlı hale geliyor. Level 3'ün Türkiye'ye gelmesinin bir yararı da Türk kullanıcılarına olacak. Bundan böyle Turkcell Superonline kullanıcıları Level 3 ile internet okyanusuna girerken nihai bilgiye daha az dolaşarak ulaşacak ve bu sayede aradıkları bilgiye daha hızlı erişebilecekler.

Türkiye de Turkcell Superonline ile kazanacak

Şimdiye kadar Türkiye'de üretilen içerikler ciddi maliyetlerle uluslararası servis sağlayıcılarının veri merkezlerinde tutuluyordu. Turkcell Superonline'ın Level 3 yaptığı anlaşmayla Türkiye'nin cari açığının azalmasına katkıda bulunulması planlanıyor. Anlaşmanın sağladığı en önemli faydalardan biri de, Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerinden 'ülkeyi bir internet üssü yapacak' adımlardan biri olması. Turkcell Superonline ile Türkiye'ye gelen Level 3 sayesinde sadece Türkiye değil, çevre ülkelerin de internet içerikleri dünyaya Türkiye üstünden açılacak. Böylece Kafkasya ve Ortadoğu ülkeleri dünyaya açılmak için Türkiye altyapılarını kullanmaya başlayacak.