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Turkcell Tepebaşı Plaza tamamen yenilendi ve yeniden hizmet vermeye başladı

Turkcell’in doğduğu ve markayla özdeşleşip, sembolü haline gelen Turkcell Tepebaşı Plaza tamamlanan tadilat çalışmalarından sonra yeniden hizmete açıldı. Turkcell çalışanlarının duygusal bağ kurduğu bina, Turkcell bünyesinde yer alan belirli bölümlere ev sahipliği yapacak.

Turkcell Tepebaşı Plaza tamamen yenilendi ve yeniden hizmet vermeye başladı

10 Mart 2018 14:01

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in tarihinde önemli bir yere sahip olan Tepebaşı Plaza, yenileme çalışmalarının sona ermesiyle tekrar hizmete açıldı. Baştan aşağı yenilen bina, Turkcell’in merkez üssü olarak yıllarca kullanılmış, markanın sembollerinden biri olmuştu. Bina, yıllar boyunca Turkcell tarafından geliştirilen yeni teknolojilerin ve hizmetlerin geliştirdiği, yepyeni fikirlerin hayat bulduğu, dünyanın teknoloji önderlerinin ziyaret ettiği özel bir nokta olmuştu. 

Kısa bir süre önce tamamlanan yenileme çalışmalarıyla çok daha modern bir hale getirilen Turkcell Tepebaşı Plaza; ferah çalışma alanları, toplantı odaları, sosyal alanları, sağlık ünitesi, spor salonuyla yepyeni bir iç tasarıma kavuştu. Binanın yeniden hizmet vermeye başlamasıyla Levent’te yer alan Turkcell ofisindeki birimler; Turkcell Akademi, Turkcell Finansman A.Ş., Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş., Kurumsal Satış, Network ve Kiralama birimleri Tepebaşı Plaza’ya taşınıyor. 

Tepebaşı lokasyonunu hizmete açan Turkcell, İstanbul’da Küçükyalı’daki Genel Müdürlük binasının yanı sıra Turkcell Maltepe Plaza ve Turkcell Kartal Plaza ile hizmet vermeyi sürdüreceği bildirildi.
 

 

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