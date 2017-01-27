Turkcell, televizyon, bilgisayar veya mobil cihazlardan izlenebilen kişisel TV platformu Turkcell TV+’nin son bir yılda kullanıcı sayısının yüzde 125 artışla bir milyonu geçtiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, Turkcell TV+ müşterileri evlerinde kutu üzerinden günde ortalama 8 saat televizyon izlerken cepten ortalama izlenme süresinin ise beş katına çıktığı bildirildi. Açıklamada, Turkcell TV+’nin 2016 yılında 841 milyon saat izlenirken platformun en beğenilen özelliklerinden geri alma 433 milyon kez kullanıldığı belirtildi. Ayrıca kullanıcıların yıl boyunca 2 buçuk milyon kez kayıt yaparak sevdikleri televizyon içeriklerini zaman ve mekana bağlı olmadan izlediği kaydedildi.

“267 bin film ve dizi izlendi, en çok animasyon tercih edildi”

Ayrıca Turkcell TV+, mobil paketlere tanımladığı 5 GB uygulama içi veri kullanım hakkı ile 2016 yılında müşterilerine televizyon izlemeleri için toplam 2,4 milyon GB TV’de geçerli veri paketi hediye ettiğini belirtirken, spor içerikleri ve haber programlarının yoğun olarak izlendiği TV+’ta 2016 yılında toplam 267 bin film ve dizi toplam 432 bin saat seyredildiğini bildirdi. TV+ kullanıcılarının en çok animasyon, dram ve komedi kategorilerindeki filmleri tercih ettiği kaydedilirken, Ekim ayında platforma katılan Premier Lig kanalı ise 2 milyon saat izlendiği açıklandı.