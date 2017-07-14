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Turkcell, Türkiye Yelken Federasyonu’na sponsor oldu

Turkcell, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayesinde 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle Türk sporuna verdiği desteği genişletiyor.

Turkcell, Türkiye Yelken Federasyonuna sponsor oldu

14 Temmuz 2017 15:37

Futbol, basketbol, atletizm, yüzme ve engelli sporlarıyla federasyon bazında işbirliği yapan Turkcell, Türkiye Yelken Federasyonu’na da ana sponsor oldu. Turkcell, Türkiye Yelken Federasyonu ile adını verdiği Turkcell Platinum Bosphorus Cup ve Turkcell Bodrum Aegean Challenge yarışlarıyla başladığı işbirliğini geliştiriyor. Turkcell, Türkiye Yelken Federasyonu’nun 1 yıl süresince ana destekçisi olacak. İşbirliği kapsamında Türkiye Yelken Federasyonu Atatürk Kupası’na ismini de veren Turkcell, aralarında Türkiye Yelken Federasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası’nın da olduğu 4 yarışın ana sponsorluğunu üstlendi.

Türk sporuna desteğimiz artacak

Turkcell’in Türk sporuna desteği 2002 yılında Milli Futbol Takımımıza olan iş birliği ile başladı. Bu süreç içerisinde Anadolu kulüplerine forma sponsorluğu, Süper Lig’e isim sponsorluğu yapan Turkcell, Süper Kupa’nın da geçen yıldan beri isim sponsoru konumunda bulunuyor. A Milli Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarımıza destek veren Turkcell, 2009’dan bu yana Görme Engelliler Federasyonu’nun ana sponsoru, Görme Engelliler Futbol Ligi ‘Sesi Görenler’in de isim sponsorluğunu yürütüyor. Ayrıca Atletizm ve Yüzme Federasyonlarına destek veren Turkcell dünyanın en önemli tematik maratonlarından biri olan Gelibolu Maratonu’nun da isim sponsoru oldu. 


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