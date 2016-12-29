Turkcell'in televizyon, bilgisayar veya mobil cihazlardan izlenebilen kişisel TV platformu Turkcell TV+, Discovery Networks Grubu'na ait Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Science, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarını platformuna eklediğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Discovery'nin Discovery Channel HD, Animal Planet HD, Discovery Science HD, Eurosport 1 HD ve Eurosport 2 HD olmak üzere beş kanalını platformuna ekleyen Turkcell TV+'ın yarısı HD olmak üzere toplam kanal sayısı 120'yi aştığı bildirildi.

Ayrıca uygulamayı yükleyen kullanıcıların ilk ay ücretsiz deneyimleyebildiği 'TV+'ın, herkesin kullanımına açık olduğu Turkcell'lilere TV izlerken kullanabilecekleri mobil internet paketleriyle birlikte sunulduğu belirtildi.