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Turkcell TV+ yeni yıla yeni kanallar geleceğini açıkladı

Turkcell'in kişisel televizyon platformu Turkcell TV+, yeni yılda belgesel kanalları Discovery Channel HD, Animal Planet HD, Discovery Science HD ve spor içerikli Eurosport 1 HD ve Eurosport 2 HD'yi platformuna eklediğini açıkladı.

Turkcell TV+ yeni yıla yeni kanallar geleceğini açıkladı

29 Aralık 2016 12:13

Turkcell'in televizyon, bilgisayar veya mobil cihazlardan izlenebilen kişisel TV platformu Turkcell TV+, Discovery Networks Grubu'na ait Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Science, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarını platformuna eklediğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Discovery'nin Discovery Channel HD, Animal Planet HD, Discovery Science HD, Eurosport 1 HD ve Eurosport 2 HD olmak üzere beş kanalını platformuna ekleyen Turkcell TV+'ın yarısı HD olmak üzere toplam kanal sayısı 120'yi aştığı bildirildi.

Ayrıca uygulamayı yükleyen kullanıcıların ilk ay ücretsiz deneyimleyebildiği 'TV+'ın, herkesin kullanımına açık olduğu Turkcell'lilere TV izlerken kullanabilecekleri mobil internet paketleriyle birlikte sunulduğu belirtildi. 


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