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Turkcell TV'den NBA açıklaması

'Turkcell TV+' ABD'nin basketbol ligi olan NBA'i yayınlanacağını açıkladı.


07 Ekim 2016 13:15

Turkcell TV+ ABD'nin basketbol ligi olan NBA'in resmi yayıncısı olduğunu açıkladı. Şirketten yapılan bilgilendirmede; basketbol şöleni ise sezon öncesi maçlarla başlayarak, Ömer Aşık'lı New Orleans Pelicans, Şangay’da Houston Rockets ile karşı karşıya geleceği belirtildi.

Ayrıca; Turkcell TV+ yeni bir spor kanalının yayınına başlayacağını bildirerek, 'kaydetme' özelliği ile kaçırılan maçları yeniden izleme şansı ve 'Geriye Alma' özelliği ile de kaçırılan pozisyonların tekrarını izleme şansını sunacağı açıklandı. 

Etiketler: NBA açıklaması, Turkcell TV


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