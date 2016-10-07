Turkcell TV+ ABD'nin basketbol ligi olan NBA'in resmi yayıncısı olduğunu açıkladı. Şirketten yapılan bilgilendirmede; basketbol şöleni ise sezon öncesi maçlarla başlayarak, Ömer Aşık'lı New Orleans Pelicans, Şangay’da Houston Rockets ile karşı karşıya geleceği belirtildi.

Ayrıca; Turkcell TV+ yeni bir spor kanalının yayınına başlayacağını bildirerek, 'kaydetme' özelliği ile kaçırılan maçları yeniden izleme şansı ve 'Geriye Alma' özelliği ile de kaçırılan pozisyonların tekrarını izleme şansını sunacağı açıklandı.