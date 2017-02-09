Turkcell, televizyon platformu Turkcell TV+’ta, Premier Lig ve NBA’ de maç heyecanının devam ettiğini açıkladı. Liglerde bu hafta 17 maçın evde, web’de ve mobil’de 0 No’lu Premier Lig Kanalı ve 76 No’lu NBA TV Kanalı’ndan canlı yayınlanacağı belirtildi. Premier Lig’de haftanın karşılaşmasında Liverpool evinde Tottenham’ı ağırlayacağı,11 Şubat Cumartesi günü Anfield Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacağı ve Turkcell TV+’tan naklen verileceği söylendi.

Ayrıca, Premier Lig ve NBA’in en önemli maçlarını izlemek isteyen sporseverler için ev için ‘Aile Paketi’ni, mobil için ise ‘Full Paket’i tercih ederek bu liglerin heyecanını yaşayabilecekleri kaydedildi.

Turkcell TV+’da haftanın programı;

10 ŞUBAT CUMA

03.00 Houston Rockets - Charlotte Hornets

11 ŞUBAT CUMARTESİ

03.30 San Antonio Spurs - Detroit Pistons

04.00 Indiana Pacers - Washington Wizards

15.30 Arsenal - Hull City

18.00 Manchester United - Watford

20.30 Liverpool - Tottenham

12 ŞUBAT PAZAR

03.30 Denver Nuggets - Cleveland Cavaliers

16.30 Burnley - Chelsea

19.00 Swansea - Leicester

13 ŞUBAT PAZARTESİ

17.00 New Orleans Pelicans - Sacramento Kings

23.00 Bournemouth - Manchester City

14 ŞUBAT SALI

04.00 San Antonio Spurs - Indiana Pacers

05.00 Golden State Warriors - Denver Nuggets

15 ŞUBAT ÇARŞAMBA

04.00 Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves

06.30 Sacramento Kings - LA Lakers

16 ŞUBAT PERŞEMBE

05.00 Portland Trail Blazers - Utah Jazz

06.30 Atlanta Hawks - LA Clippers

