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Turkcell TV+’ta, Premier Lig ve NBA’da haftanın programı açıklandı

Turkcell, televizyon platformu Turkcell TV+’ta, Premier Lig ve NBA maçlarının canlı yayınlanmasına devam ettiğini ve bu hafta 17 maçın olduğunu açıkladı.

Turkcell TV+ta, Premier Lig ve NBAda haftanın programı açıklandı

09 Şubat 2017 16:24

Turkcell, televizyon platformu Turkcell TV+’ta, Premier Lig ve NBA’ de maç heyecanının devam ettiğini açıkladı. Liglerde bu hafta 17 maçın evde, web’de ve mobil’de 0 No’lu Premier Lig Kanalı ve 76 No’lu NBA TV Kanalı’ndan canlı yayınlanacağı belirtildi. Premier Lig’de haftanın karşılaşmasında Liverpool evinde Tottenham’ı ağırlayacağı,11 Şubat Cumartesi günü Anfield Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacağı ve Turkcell TV+’tan naklen verileceği söylendi.

Ayrıca, Premier Lig ve NBA’in en önemli maçlarını izlemek isteyen sporseverler için ev için ‘Aile Paketi’ni, mobil için ise ‘Full Paket’i tercih ederek bu liglerin heyecanını yaşayabilecekleri kaydedildi.

Turkcell TV+’da haftanın programı;

10 ŞUBAT CUMA
03.00 Houston Rockets - Charlotte Hornets

11 ŞUBAT CUMARTESİ
03.30 San Antonio Spurs - Detroit Pistons
04.00 Indiana Pacers - Washington Wizards
15.30 Arsenal - Hull City
18.00 Manchester United - Watford
20.30 Liverpool - Tottenham

12 ŞUBAT PAZAR
03.30 Denver Nuggets - Cleveland Cavaliers
16.30 Burnley - Chelsea
19.00 Swansea - Leicester

13 ŞUBAT PAZARTESİ
17.00 New Orleans Pelicans - Sacramento Kings
23.00 Bournemouth - Manchester City

14 ŞUBAT SALI
04.00 San Antonio Spurs - Indiana Pacers
05.00 Golden State Warriors - Denver Nuggets

15 ŞUBAT ÇARŞAMBA
04.00 Cleveland Cavaliers - Minnesota Timberwolves
06.30 Sacramento Kings - LA Lakers

16 ŞUBAT PERŞEMBE
05.00 Portland Trail Blazers - Utah Jazz
06.30 Atlanta Hawks - LA Clippers
 

Etiketler: Premier Lig ve NBA, Turkcell TV+’ta


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