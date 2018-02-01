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Turkcell Ukrayna'da ihale kazandı

Turkcell, küresel markası Lifecell ile 2600 MHz frekans bandındaki 4G ihalesini kazandı. İhalede Lot 1 ve Lot 2 için en iyi rakamı teklif eden Lifecell, Ukrayna’da en geniş bantlardan birine sahip 15 MHz genişliğinde 2600 MHz lisansının sahibi oldu. Lifecell, Ukrayna’yı 4G ile tanıştıracak teknolojiyi Türkiye’den ihraç edecek.

Turkcell Ukraynada ihale kazandı

01 Şubat 2018 14:35

Ukrayna’da iletişim tarihinin dönüm noktalarından biri olan 4G ihalesinde 2600 MHz frekans bandındaki Lot 1 ve Lot 2 lisanslarının kazananı Turkcell’in küresel markası Lifecell oldu. İhalede en iyi fiyatı teklif eden Lifecell, 15 yıl süreyle Ukrayna’da en geniş bantlardan birine sahip 15 MHz frekans bandında ülkenin mobil teknolojilerine yön verecek. Ukrayna’yı daha önce 3G teknolojisiyle tanıştıran şirket, 4G teknolojisi için Lifecell markasıyla teknoloji ihracatına devam edecek.

Türkiye’de başlattığı dijital dönüşümle, mobil iletişim teknolojilerine yatırım yapan şirket, elde ettiği bilgi ve tecrübeyi artık yurtdışı pazarlarına ihraç ediyor. Lifecell ile küresel pazarlara açılan Turkcell, Ukrayna’da mobil internet ve iletişim teknolojileri için yatırımlar yapacak.

Turkcell Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu, 4G yatırımının bu yeni evresiyle iki ülke ilişkilerinin daha da yakınlaştığını vurguladı.

Terzioğlu, "4G ihalesiyle birlikte Türkiye ve Ukrayna arasındaki en önemli ekonomik bağlardan birini, bir üst seviyeye taşıyoruz. Ukrayna’yı ülke çapında 4G ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

 

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