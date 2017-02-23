Turkcell, 4.5G teknolojisinde küçük boyutlu hücresel erişim noktaları (Small cell) üzerinde uzmanlaşmış olan ve farklı frekans aralıklarında çalışan ürünler geliştiren Airspan ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladığını açıkladı. 5G teknolojilerini araştırma ve geliştirme amacıyla yapıldığı bildirilen anlaşma çerçevesinde iki şirket, özellikle milimetrik dalga teknikleri ile çalışan 5G küçük boyutlu hücresel erişim noktaları ve 5G servis gereksinimlerini karşılayacak yoğun kapasitif kullanıma imkan sağlayan alternatif çözümler üzerine inovatif çalışmalar yürüteceği belirtildi.

Terzioğlu: "5G'de önemli oyunculardan birisi olmak için çalışıyoruz"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, "Yerli 5G teknolojileri geliştirmek için başladığımız yolculukta çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Amacımız milyarlarca dolar büyüklüğe ulaşacak 5G patent pazarından ülke olarak alacağımız payı artırmak ve ülkemizin teknolojiyi yalnızca tüketen değil aynı zamanda üreten ülke konumuna gelmesini sağlamak. Airspan ile de 5G'de çok önemli bir alan olan yüksek frekanslarda milimetrik dalga tekniğini kullanan küçük boyutlu hücresel erişim noktaları üzerinde çalışmalar yürütmek amacıyla bir araya geldik. Bu sayede 1 kilometre kare alan içerisine 1 milyon cihaz şebekeye bağlanabilecek. Örneğin 1 milisaniyenin altındaki gecikme süreleriyle sürücüsüz giden otomobiller gibi yenilikler de hayatımızda olacak. Tüm bu çalışmalarla ülkemizin 5G teknolojilerini geliştirebileceğine sonuna kadar inanıyoruz. 2020 yılında 5G'de geliştirilen patentler içerisinde Turkcell olarak iş ortaklarımızla birlikte önemli oyunculardan birisi olmak için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Stonestrom: "Turkcell ile işbirliğinden mutluyuz"

Turkcell'le başlayan stratejik işbirliği için 5G teknolojileri Ar-Ge sürecinde yer almaktan dolayı memnun olduklarını söyleyen Airspan CEO'su Eric D. Stonestrom, "Airspan olarak küçük boyutlu hücresel erişim noktaları geliştirme konusunda uzmanız. 4.5G'den sonra odaklanacağımız 5G Ar-Ge çalışmalarında Turkcell ile birlikte hareket etmeyi hedefliyoruz. Turkcell'de kullanılan teknolojilerle birlikte müşteri deneyimini yukarı taşımak istiyoruz. Bu işbirliğiyle Türkiye'nin 5G'deki öncü rolü içerinde yer almış olmaktan dolayı son derece mutluyuz" ifadelerini kullandı.

5G'de 3 temel hedef

Turkcell'den yapılan açıklamada, 5G teknolojileri geliştirme süreci üç temel hedef üzerinde devam ettiği belirtildi. Bunlardan birincisinin, geçtiğimiz yıl Eylül ayında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından 5G olarak tanımlanan IMT-2020 yol haritasında belirtilen her cihaz için saniyede minumum 10 Gbit'lik kapasite sağlanması olduğu bildirilirken, bu kapasiteleri sağlayabilmek için küçük erişim noktaları çok kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

5G'de ikinci önemli hedef ise nesnelerin interneti tarafında beklenen devasa büyüme olduğu aktarıldı. Gartner Araştırma Raporu'na göre 2022 yılında her akıllı evde ortalama 500 civarında sensör olması beklendiği ve bunun da şehirlerde milyarlarca farklı cihazın aynı anda çalışması anlamına geldiği ifade edildi.

5G'nin geliştirilmesindeki üçüncü önemli hedefin ise birbirine bağlı cihazların düşük gecikme süreleriyle gerçek zamanlı olarak haberleşmesinin sağlanması olduğu belirtildi.

