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Turkcell ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 5G’de yerli üretim atağı

Turkcell, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile işbirliğine gitti. Yapılan anlaşma çerçevesinde, Türkiye’nin 5G teknolojisinde üretici ülke haline getirilmesi için Turkcell ile İTÜ araştırma-geliştirme ve eğitim alanlarında ortak çalışmalar yürütecek.

Turkcell ve İstanbul Teknik Üniversitesinden 5Gde yerli üretim atağı

01 Aralık 2016 12:33

Turkcell, 5G teknolojileri ile oluşacak milyarlarca dolarlık patent pazarından ülke olarak pay alabilmesi için çalışmalarını sürdürüğü, bu amaçla da Turkcell ile İstanbul Teknik Üniversitesi ortak çalışmalar yürütecekleri bir anlaşma imzaladığını açıkladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçura tarafından imzalanan protokol çerçevesinde Turkcell ile Türkiye’nin teknoloji alanında verdiği teknik eğitimde dünyayla yarışan ve Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi 5G’de ortak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapacak. İTÜ ve Turkcell’in bu anlaşmayla nihai hedefi Türkiye’nin 5G teknolojisinde üretici ülke haline getirilmesi.

Yapılan işbirliği ile ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca şunları söyledi: "Türkiye’de İTÜ ile Turkcell işbirliği dünyada konuşulan üçüncü nesil üniversite kavramına uygun bir işbirliğidir. Bugün bilgiyi üretenler dünyaya hükmediyor, sistemlere hakim oluyor. Bilgilerin üretim yerleri üniversitelerdir. Türkiye’de üçüncü nesil üniversite olgusunu yakalama konusunda İTÜ önde gelen üniversiteler arasındadır. Üniversitemizin 2023 hedefleri ışığı altında sanayi ile işbirliği misyonumuzu sürdüreceğiz. Gerek uygulamada gerekse mobil haberleşme sistemlerinde yapılacak Ar-Ge faaliyetleri yakın gelecekte ülkemizin rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacaktır. Bu anlamda Turkcell ile gerçekleştirilen projenin bir başlangıç olduğunu vurgulamak isterim".

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu konuyla ilgili; "1 Nisan’da da söylediğimiz gibi biz 4.5G ile sadece daha hızlı bir mobil teknoloji sunmadık, aynı zamanda 5G’nin temellerini attık. Şu anda dünyada 5G’ye en hazır altyapılardan birisi Türkiye’de bulunuyor. Turkcell olarak 5G teknolojilerinin ülkemizin teknolojide üreten ülke konumuna gelmesi için bir dönüm noktası olabileceğini düşünüyoruz. Türkiye’nin teknik eğitim konusunda en iyi üniversitelerinden birisi olan İTÜ ile yaptığımız işbirliği ile de Türkiye’yi 5G’yi geliştiren ülkelerin başında görmek ve yine bu alanda söz sahibi haline getirmek en büyük hedefimiz. Bunun için hem kendi bünyemizdeki hem de İTÜ’deki en iyi mühendislerle çalışarak üniversite yerleşkesi içinde bir 5G merkezi kuracağız” şeklinde konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha ise "Ekonominin lokomotif sektörlerinden olan haberleşme ve bilişim sektöründe söz sahibi olmanın yolu teknolojiyi üreten olmaktan geçer. İTÜ ve Turkcell işbirliği ile 5G konusunda bir açık alan test, ölçme ve araştırma merkezi kurarak, bunu araştırma- geliştirme yapan herkese açacağız. Yeni teknolojiler çerçevesinde yerli ürün sağlamak ve yerli üretime de katkı bulunmayı hedefliyoruz. Bu durum 5G konusunda dünyadaki standartlaşma çalışmalarına katılıma olanak sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

İşbirliği çerçevesinde İTÜ’nün Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği Bilişim Enstitüsü ve Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi, laboratuvarları, teknik altyapı olanakları ile Turkcell’in teknolojik imkanları kullanılarak Türkiye’nin 5G’de rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yapılması planlanıyor. Bu işbirliği İTÜ öğrencilerinin 5G çalışmalarına katılabilmesi ve katkı sunabilmeleri için de bir fırsat sunacağı kaydedildi.

Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası 5G projeleri için hazırlanan konferans, sempozyum, seminer, çalıştay ve paneller gibi bilimsel etkinliklerde de İTÜ ve Turkcell birlikte hareket edecekler. Yeni nesil telekomünikasyon alanındaki standartlaşma çalışmalarında da işbirliği getiren anlaşma kapsamında Turkcell ile İTÜ, üniversite bünyesinde “İTÜ-Cell Araştırma, Geliştirme ve Test Ortamı” için altyapı oluşturarak İTÜ Ayazağa kampüsünü bir 5G merkezi haline getirecek.
 

Etiketler: 5G, istanbul teknik üniversitesi, turkcell


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