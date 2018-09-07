Turkcell ve Nokia'dan 5G’de işbirliği

Turkcell ile Finli teknoloji devi Nokia, gelecek nesil iletişim teknolojilerini birlikte geliştirmek üzere Türkiye’de önemli bir iş birliğine imza atıyor. 5G teknolojilerinin Türk mühendislerin gücüyle ülkemizde geliştirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yapmak üzere bir araya gelen iki şirket, Türkiye’nin bu alanda söz sahibi ülkelerden biri olması için ortak çalışmalar yürütecek. Şirketler ayrıca, nesnelerin internetine yönelik yenilikler, akıllı araç teknolojileri ve e-sağlık alanında yeni çözümlerin geliştirilmesi için de iş birliğini yoğunlaştıracak.

Turkcell şebekesinde yeni nesil teknolojiler geliştirilecek

İmzalanan iş birliği kapsamında; şebekede, yeni nesil teknolojiler ve çözümler geliştirilmesine yönelik farklı uygulamalar denenecek. Buna ek olarak ayrıca şirketler, nesnelerin interneti teknolojisinin getirilerinden de yararlanarak akıllı araçlar, e-sağlık çözümleri ve çeşitli kullanıcı otomasyon çözümlerinin geliştirilmesine odaklanacak.

Şirket olarak her alanda, yerli ve milli teknoloji üreten bir ülke haline gelebilmemiz için uluslararası iş birliklerine imza atmaya devam ettiklerini kaydeden Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Yeni nesil iletişim teknolojileri ve özellikle 5G’de yerli teknoloji geliştirmenin, ülkemizin yeni bir sıçrama yapması adına önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Nokia ile yaptığımız iş birliği de bunun kanıtı" dedi.

Bu çalışmalarla Türkiye'de 5G’nin ticarileştirilmesi ve geleceğin teknolojilerini üretme konusunda önemli adımlar atmaya devam edeceğini vurgulayan Sezgin, "Bu iş birliği tüm dünyanın çözümler geliştirmek için yarıştığı nesnelerin interneti, akıllı araçlar ve e-sağlık alanındaki yeni teknolojilerin Türkiye’de de üretilmesine zemin sağlayacak. Geleceğin çözümlerini geliştirerek, ülkemizde katma değer oluşturan işlerde öncülüğümüzü sürdürmeyi devam edeceğiz" diye ekledi.

Nokia Solutions Networks Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya Başkanı Mikko Lavanti ise şu açıklamayı yaptı:

"Turkcell ile birlikte Türkiye’de telekomünikasyon teknolojilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı yapabilme fırsatı bulabildiğimiz için onur duyuyoruz. Nokia’nın Türkiye’ye inancını gösteren bu anlaşma, Nokia’nın 5G teknolojilerinin geliştirilmesine ve bu alandaki inovasyonlara olan taahhüdünü sergilerken, Türk halkının günlük hayatında çok olumlu bir etki oluşturacak olan 5G şebeke altyapısının ortaklaşa hazırlanması ve gelişimine olanak tanıyor".