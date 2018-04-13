Turkcell ve Yapı Kredi Kültür Sanat'tan işbirliği

Görme engellilerin sosyal hayata eşit ve tam katılımlarına destek olmak, görsel sanattan da herkes kadar keyif alabilmelerini sağlamak için yola çıkan Turkcell’in Hayal Ortağım uygulaması, Yapı Kredi Kültür Sanat’taki sergilerin sesi olacak. Dünyaca ünlü eserlerin betimlenmesi ile edebiyatı ve en sevilen filmlerin betimlenmesi ile sinema filmlerini görme engellilere ulaşılır kılan uygulama, şimdi de Türkiye’nin en önemli sanat merkezlerinden Yapı Kredi Kültür Sanat’taki Sabahattin Ali Sergisi’nde 'Cepten Sesli Betimleme' servisi ile kullanıcılara hizmet vermeye başladı. Kullanıcılar sergiye girdiği andan itibaren navigasyon hizmeti alabiliyor, onlarca eserin açıklamalarını dinleyebiliyor. Sesli Betimleme Derneği’nin destekleriyle hazırlanan detaylı eser betimlemeleri, görme engellilerin hizmetine sunuluyor.

Kapalı alanda navigasyon hizmeti

Mobil dünyanın Oscar’ı kabul edilen Global Mobil Ödülleri’nde 'Erişilebilirlik ve Sosyal Hayata Dahil Edilme Alanında Mobilin En İyi Kullanımı' kategorisinde dünya birinciliğine layık görülen Hayal Ortağım, 'Cepten Sesli Betimleme' servisi ile bugüne kadar 85 vizyon filmi ve 14 bölümlük TV programını kullanıcılarla buluşturdu. Tüm operatör kullanıcılarına açık ve ücretsiz olan ve 200 bin kullanıcısı bulunan uygulama, görme engelliler için bilgiye hızlı ve kolay ulaşılmasını amaçlıyor.

Güncel haberler, 550’yi aşkın köşe yazarının güncel yazıları, yüzlerce sesli kitap, eğitim programları ve dergiler uygulama sayesinde görme engelli bireylerle buluşuyor. Turkcell Hayal Ortağım uygulaması içerisinde yer alan 'Yol Arkadaşım' teknolojisi ise görme engellilerin kapalı alanlarda aradıkları mekanları kolayca bulabilmelerini amaçlıyor. Kapalı alanda sağladığı yön bulma özelliği ve mobil çözümü sayesinde dünyanın beğenisini kazanan 'Yol Arkadaşım' 12 ilde 28 AVM’de kullanılıyor.

Şehirlere Alışamadı: Sabahattin Ali’nin Şehirleri

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın ev sahipliği yaptığı 'Şehirlere Alışamadı: Sabahattin Ali’nin Şehirleri' adlı sergi, Sabahattin Ali’nin yaşamı boyunca bulunduğu Anadolu şehirlerine ve Berlin’e, yazarın gözünden bakmayı amaçlıyor. Sergide Sabahattin Ali Arşivi’nden çıkan yeni belge ve fotoğrafların yanı sıra Tarih Vakfı Arşivi ve Ömer M. Koç Koleksiyonu’ndaki belgeler yer alıyor. Sergi, 27 Nisan’a kadar İstiklal Caddesi’ndeki Yapı Kredi Kültür Sanat’ta ziyaretçilerini bekliyor.