Birleşmiş Milletler, Dünya Engelliler Günü nedeniyle, engellilerin sosyal hayata katılımlarının sağlanması, refah düzeylerinin arttırılması, temel hak ve özgürlüklerini tam olarak kullanabilmelerini teşvik edebilmek amacıyla New York'ta bir araya geldi. Birleşmiş Milletler tarafından, teknolojinin engellilerin hayatını nasıl kolaylaştırabileceğini vurgulamak amacıyla, dünyadan çeşitli sivil toplum kuruluşları, akademik çevreler, bürokratlar, daimi temsilcilik yetkilileri ve ilgili sektörlerin temsilcilerinin de katılımıyla düzenlenen panelde Turkcell ve YGA ortaklığıyla geliştirilen 'Hayal Ortağım' konuşuldu. Türkiye'den yalnızca Turkcell'in davetli olarak katıldığı panelde konuşan Turkcell Engelliler Segmenti Ürün Müdürü Gamze Sofuoğlu, 'Hayal Ortağım' uygulaması sayesinde Türkiye'de binlerce görme engellinin vizyondaki sinema filmlerini sesli betimleme teknolojisi ile izleme imkanı bulduklarını, uygulamada yer alan navigasyon teknolojisi sayesinde görme engelli bireylerin evlerinden tek başlarına çıkarak alışveriş merkezine ulaşıp istedikleri mağazalara gidebildiklerini anlattı.

Birleşmiş Milletler'in 2030 hedefleri yolunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile sağlanan çözümlerin tartışıldığı 'Engelliler alanında teknolojinin yaratabileceği fırsatlara yenilikçilerden farklı bakış açıları' konulu panele katılan Sofuoğlu, dünyada teknolojinin çok hızlı ilerlediğini ve bu gelişmeden engellilerin de yeterli payı alması gerektiğini ifade etti.

Sofuoğlu, "Turkcell olarak sosyal sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Engellilerin hayata tam katılımının bir hak olduğu çerçevesinden yaklaşımımız ile engellilere her alanda daha erişilebilir bir sosyal yaşam sağlamak için 'Hayal Ortağım' uygulamasını geliştirdik. Bu uygulama ile toplu ulaşımı, alışveriş merkezlerini, filmleri görme engelliler için daha erişilebilir hale getirdik. Önce dünyada bir ilk olan görme engellilerin sinemada sevdikleriyle birlikte hiçbir görsel ayrıntıyı kaçırmadan film izlemesini sağlayacak 'Sesli betimleme' teknolojisini, ardından hiç yardım almadan cep telefonlarını kullanarak evlerinden çıkıp alışveriş merkezine ulaşmalarını ve oradaki tüm mağazaları dolaşabilmelerini sağlayan 'yol arkadaşım' teknolojisini geliştirdik. Engelliler alanında sağladığı bu gibi çözümler ile kendisini uluslararası arenada da kanıtlamış olan 'Hayal Ortağım'ın başarısının temelinde yatan sebep, doğru iş ortaklıklarıyla, projenin her adımında ihtiyaç sahibi görme engellilere danışılıyor olması ve ilgili STK'larla çalışarak gerçek ihtiyaçlara doğru çözümler getirme çabasıdır" diye konuştu.

Sadece, binlerce engellinin hayatını kolaylaştıran Turkcell Hayal Ortağım uygulamasının bile Birleşmiş Milletlerin 2030 hedefleri için büyük umut olduğunu dile getiren Sofuoğlu, "Teknolojideki gelişmelerin engellilerin hayatlarını kolaylaştırıcı yönde ilerlemesiyle 2030 yılına geldiğimizde aradaki engellerin tamamen kalkacağını umuyoruz. Turkcell olarak bu projeyi tüm dünyadaki görme engellilere ulaştırarak, görme engellilerin bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşmalarına ve sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmalarına destek olmak istiyoruz. Hayal Ortağım'ı dünyadaki tüm operatörlerle paylaşmaya ve milyonlarca engellinin hayatını kolaylaştırmaya hazırız" dedi.

İnsani yardım ve çözüm süreçlerine engelli entegrasyonu

Geçtiğimiz Mayıs ayında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban-Ki Moon önderliği ve Türkiye Hükümeti ev sahipliğinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan ve bakanların katılımıyla tarihin ilk Dünya İnsani Zirvesi (WHS), dünya liderleri, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin içerisinde bulunduğu 9 bin kişinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Zirve dahilinde Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı (UN DESA) öncülüğünde düzenlenen 'Engellilik İnsani Forumu'nun da ev sahipliğini yapan Turkcell, ulusal ve uluslararası birçok katılımcının olduğu Forum'a yine panelist olarak katılmıştı. Süregelen insani krizler ve çözüm önerileri bağlamında engelliliğe duyarlılık konusunun tartışıldığı zirvede, insani yardım talep ve çözüm süreçlerine engelliliğin dahil edilmesinde kaydedilen ilerleme ile bu süreçte yaşanan zorluklar ve engeller ele alınmıştı.

Şimdiye kadar GSMA Global Mobil Ödülleri dahil pek çok organizasyonda ödül kazanan Turkcell Hayal Ortağım, Mobile Ecosystem Forum tarafından 13'üncü kez gerçekleştirilen Meffys'de Sosyal Etkide İnovasyon kategorisinde büyük ödüle layık görüldü. Turkcell'in YGA işbirliğinde engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmaları için çözümler sunmak amacıyla hayata geçirdiği 'Hayal Ortağım', içerisinde pek çok hizmeti bir arada barındırıyor.