Turkcell Yıldızlı Geceler' konserlerini yarım milyona yakın kişi izledi

Turkcell'in bir klasik hale gelen ‘Yıldızlı Geceler' konserleri bu yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde müzik severlerle buluştu. Volkan Konak'la başlayan 11 konserlik seri Zara ile sona erdi. Her gece farklı bir sanatçının sahne aldığı konserlerde, Volkan Konak, Manuş Baba, Cengiz Kurtoğlu-Hakan Altun, Edis, Berkay, Serdar Ortaç, Koray Avcı, Mehmet Erdem&Rubato ve Dostları, Hakan Altun, Serkan Kaya ve Zara toplamda 339 şarkı seslendirdi.

Konserleri 500 bine yakın kişi izledi

Konsere gidemeyenler ise hayranı oldukları sanatçıları Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy üzerinden izleme şansına sahip oldu. Turkcell'in bu sürprizi sayesinde Türkiye'nin her yerindeki 420 bin kişi fizy üzerinden konserlerin heyecanını ve coşkusunu doyasıyla yaşadı Bu izleyicilere Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki yaklaşık 60 bin konsersever de eklendiğinde ‘Turkcell Yıldızlı Geceler'i izleyenlerin sayısı yarım milyona yaklaştı.

Türkiye'nin en ünlü ve prestijli sahnelerinden biri olan Harbiye'de konserler için 320 adet robot ışık, 220 m2 Led ekran ve 270 m2 podyum kullanıldı.