Turkcell YKB Akça’dan Türkiye’nin otomobili için açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir gündeme getirdiği yerli otomobil çağrısına yanıt geldi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin koordinasyonu ile yerli otomobili üretecek girişim grubu için ilk imzalar dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada ilk prototipi 2019’da, ilk ticari ürünü ise 2021’de görmeyi beklediklerini belirterek, Türkiye’nin bu konuda daha fazla zaman kaybına tahammülü olmadığına vurgu yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça her biri kendi alanında büyük tecrübe sahibi Türkiye’nin önemli şirketlerinin Türkiye’nin otomobilini yapmak üzere bir araya geldiğini, bu güç birliğinin verimli bir iş birliğine dönüşeceğine inandığını belirtti.

“Daha önce yaptık, yine yaparız”

Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça her biri kendi alanında büyük tecrübe sahibi Türkiye’nin önemli şirketlerinin Türkiye’nin otomobilini yapmak üzere bir araya geldiğini, bu güç birliğinin verimli bir iş birliğine dönüşeceğine inandığını belirterek şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti bundan 80 sene önce kısıtlı imkanlarla uçak, bundan 60 yıl önce 23 mühendisin çabasıyla otomobil yapmış bir ülke. Bu girişimler maalesef Türkiye’nin kısıtlı imkânları ile kendi yüksek teknolojisini üretmesini istemeyen dış müdahalelere rağmen başarıya ulaşmıştır ancak; seri üretime geçme konusu malum sebepler nedeniyle başarılamamıştır. Bugün artık ülkemizde yüksek teknolojinin istikbalimiz için ne kadar önemli olduğunu idrak eden ve bu yolda atılan her adımı destekleyen güçlü bir devlet iradesi mevcuttur.”

“Öncü teknolojileri geliştiriyoruz”

Yazılım ve yüksek teknolojinin en önemli unsur olduğu yerli otomobil projesinde üstlendikleri sorumluluğun bilincinde olduklarına vurgu yapan Akça, şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi teknoloji konusunda dünyada büyük başarılara ulaşmış bir şirket olarak çok yakın bir geçmişte, kendi alanımızda güçlü adımlar attık. Dünyanın en güçlü 4.5G altyapısını Türkiye’de kurduk, binlerce kilometre fiber altyapı yatırımı ile Dijital İpekyolu’nu yeniden kurmak için çalışıyoruz. Dijital İpekyolu’nun kervansarayları olacak veri merkezlerini inşa ettik ve ediyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde hizmet vermeye başlaması beklenen 5G teknolojisinin hazırlıklarını yapıyoruz. 5G’de saha testlerini yönetiyoruz, standart belirleyiciler arasındayız. Özetle Türkiye’nin Otomobili projesini destekleyecek olan yüksek teknoloji sistemlerinde geliştirme çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Kaliteli iletişim altyapımız, güçlü mühendislik ve yazılım yetkinliklerimizle, Türkiye’nin Otomobili Projesine önemli katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. ‘Kader gayrete aşıktır’ diyoruz ve Türkiyemiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz.”